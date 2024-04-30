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  4. Стали известны результаты жеребьевки финальной части Кубка Билли Джин Кинг
ITF
30 апреля 2024, 14:41 |
377
0

Стали известны результаты жеребьевки финальной части Кубка Билли Джин Кинг

В этом году не будет группового этапа

30 апреля 2024, 14:41 |
377
0
Стали известны результаты жеребьевки финальной части Кубка Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка Билли Джин Кинг.

В этом году организаторы соревнований изменили формат. Вместо группового этапа будет проходить турнир по олимпийской системе.

Четыре сеяные сборные (Канада, Австралия, Чехия и Италия) будут пропускать первый раунд и вступят в борьбу с четвертьфиналов.

Соревнования пройдут с 12 по 20 ноября в Севилье (Испания).

Турнирная сетка

Ранее следующего соперника в Кубке Билли Джин Кинг узнала сборная Украины.

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Кубок Билли Джин Кинг
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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