ITF30 апреля 2024, 14:41 |
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Стали известны результаты жеребьевки финальной части Кубка Билли Джин Кинг
В этом году не будет группового этапа
30 апреля 2024, 14:41 |
377
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Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка Билли Джин Кинг.
В этом году организаторы соревнований изменили формат. Вместо группового этапа будет проходить турнир по олимпийской системе.
Четыре сеяные сборные (Канада, Австралия, Чехия и Италия) будут пропускать первый раунд и вступят в борьбу с четвертьфиналов.
Соревнования пройдут с 12 по 20 ноября в Севилье (Испания).
Турнирная сетка
Ранее следующего соперника в Кубке Билли Джин Кинг узнала сборная Украины.
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