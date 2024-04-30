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ITF
30 апреля 2024, 14:21 | Обновлено 30 апреля 2024, 14:23
1168
1

Известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Украинская сборная в ноябре сыграет против команды Австрии

30 апреля 2024, 14:21 | Обновлено 30 апреля 2024, 14:23
1168
1
Известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Украины по теннису сыграет следующий матч против команды Австрии. Матчевая встерча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.

Украинки играли против Австрии в зональных турнирах в 2014 году (2:1) и в 1994-м (3:0).

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Хороший жереб. І ось уже на цей матч дійсно можна і Лесю ставити, і навіть до Юлі за певних обставин справа може дійти. У австрійок жодної людини у топ-100 і на поточний момент жодної тенісистки хоча б середнього рівня.
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