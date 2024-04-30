Известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Украины по теннису сыграет следующий матч против команды Австрии. Матчевая встерча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.

Украинки играли против Австрии в зональных турнирах в 2014 году (2:1) и в 1994-м (3:0).

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.