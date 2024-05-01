Шахтер повторил свой рекорд в УПЛ
Горняки 18-й раз выиграли у «Черноморца» с крупным счетом
«Шахтер» одержал 18-ю крупную победу над «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Тем самым горняки повторили свой же рекорд УПЛ, установленный в матчах с «Карпатами» и «Зарей». 11 разгромов дончане нанесли одесситам дома и 7 в гостях.
6 крупных викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером, Роберто Де Дзерби и Марино Пушичем.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику
|
КП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
18
|
Шахтер
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
3:0 (д)
|
02.11.2019
|
3:0 (г)
|
18
|
Шахтер
|
Заря
|
14.11.1993
|
4:0 (г)
|
24.05.2023
|
3:0 (г)
|
18
|
Шахтер
|
Черноморец
|
13.06.1993
|
4:1 (д)
|
01.05.2024
|
4:1 (г)
|
15
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
5:0 (г)
|
18.09.2021
|
5:0 (д)
|
15
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
31.03.2024
|
5:1 (г)
|
14
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
4:0 (д)
|
27.09.2019
|
4:0 (д)
|
13
|
Динамо
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Шахтер
|
Металлург З
|
08.08.1993
|
3:0 (г)
|
30.11.2014
|
4:0 (г)
|
12
|
Шахтер
|
Арсенал/ЦСКА
|
26.10.1996
|
3:0 (д)
|
27.10.2018
|
3:0 (г)
|
12
|
Динамо
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0 (д)
|
06.11.2022
|
3:0 (г)
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