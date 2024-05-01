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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 23:10 | Обновлено 01 мая 2024, 23:13
337
0

Шахтер повторил свой рекорд в УПЛ

Горняки 18-й раз выиграли у «Черноморца» с крупным счетом

01 мая 2024, 23:10 | Обновлено 01 мая 2024, 23:13
337
0
Шахтер повторил свой рекорд в УПЛ
ФК Шахтер

«Шахтер» одержал 18-ю крупную победу над «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Тем самым горняки повторили свой же рекорд УПЛ, установленный в матчах с «Карпатами» и «Зарей». 11 разгромов дончане нанесли одесситам дома и 7 в гостях.

6 крупных викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером, Роберто Де Дзерби и Марино Пушичем.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику

КП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

18

Шахтер

Карпаты

07.11.1993

3:0 (д)

02.11.2019

3:0 (г)

18

Шахтер

Заря

14.11.1993

4:0 (г)

24.05.2023

3:0 (г)

18

Шахтер

Черноморец

13.06.1993

4:1 (д)

01.05.2024

4:1 (г)

15

Шахтер

Мариуполь

09.07.1997

5:0 (г)

18.09.2021

5:0 (д)

15

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

31.03.2024

5:1 (г)

14

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

4:0 (д)

27.09.2019

4:0 (д)

13

Динамо

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Шахтер

Металлург З

08.08.1993

3:0 (г)

30.11.2014

4:0 (г)

12

Шахтер

Арсенал/ЦСКА

26.10.1996

3:0 (д)

27.10.2018

3:0 (г)

12

Динамо

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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