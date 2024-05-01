Шахтер повторил свой рекорд в УПЛ

«Шахтер» одержал 18-ю крупную победу над «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Тем самым горняки повторили свой же рекорд УПЛ, установленный в матчах с «Карпатами» и «Зарей». 11 разгромов дончане нанесли одесситам дома и 7 в гостях.

6 крупных викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером, Роберто Де Дзерби и Марино Пушичем.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику