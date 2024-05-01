КАРАВАЕВ: «Тренер не может поставить более 11 игроков в состав. А нас 20»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от победной игры УПЛ против «Вереса» (3:0).

– Очень тяжелая игра. Было жарко, потому было тяжело играть, но в равных условиях. На первый план выходили компактность и правильное принятие решений – если ты даешь точные передачи, ты контролировать игру, а вторая команда будет уставать. Хорошо, что забили гол в раздевалку, во втором тайме было легче играть. Мы выполняли наставления тренера, терпели и дождались наших моментов.

– На первых минутах «Верес» хорошо оборонялся всей командой, но потом им пришлось раскрываться?

– Многие команды играют очень плотно в обороне. Мы понимаем, у каждого своя тактика, своя игра. С первых минут, конечно, у всех много сил, все успевают перекрывать зоны, игроков и потому немного тяжелее. Когда больше времени проходит, игроки устают, и если ты контролируешь игру, все равно будут моменты, ты найдешь эти щели в обороне, и нужно будет их просто реализовывать.

– Относительно недавно играли с «Вересом» на выезде, сделали ли выводы из той игры?

– Конечно, мы пересматривали и этот матч, и другие их матчи. Они очень хорошо и компактно играют в обороне, выполняют тренерские наставления, поэтому нужно было их раскрывать и ждать, играя спокойнее. Мы терпели, выжидали, а потом уже нужно было реализовывать моменты.

– Первый мяч за «Динамо» забил Матвей Пономаренко. Приветствовали ли его партнеры?

– Конечно, мы его поздравили. Конечно, на уровне U19 он привык, что имеет преимущество в антропометрии своим сверстникам. Мы также смотрим матчи юношей. А когда он попал во взрослый футбол, ему было тяжеловато. Мы все постоянно ему что-то советуем. Понимаем, что он молод и горяч, но во взрослом футболе так просто все не получается, здесь нужно играть умнее. Он все услышал, что мы ему советовали, и сегодня не передерживал мяч, а когда у него был момент – реализовал его. То, что и было нужно. Если он и дальше будет так продолжать, то все у него в карьере будет очень хорошо.

– Вы впервые за долгое время вышли в стартовом составе. Что ощущали?

– Конечно, очень счастлив, потому что когда ты не играешь, эмоциональное состояние не очень хорошее. Да и физическое, потому что нет тонуса. Но я профессионал своего дела, всегда жду своего момента. Это решение тренера, он не может поставить больше 11 игроков в состав, а в команде больше 20 игроков. У нас всегда есть равноценные замены, большая конкуренция. Это «Динамо», здесь всегда будет давление, конкуренция, все должны ждать своего шанса и использовать его.