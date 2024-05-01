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Чемпионат Украины
Динамо Киев
01.05.2024 15:30 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 17:27 | Обновлено 01 мая 2024, 18:18
2066
134

По-крупному и без напряга. Динамо в Киеве разгромило Верес

Команда провели на «Лобановского» отложенный матч 5-го тура УПЛ

01 мая 2024, 17:27 | Обновлено 01 мая 2024, 18:18
2066
134
По-крупному и без напряга. Динамо в Киеве разгромило Верес
ФК Динамо Киев

Если бы первого тайма в этом матче не было, то этого бы никто не заметил. 45 минут со стартового свистка до перерыва получились, что у «Динамо», что у «Вереса», как говорится, нулевыми. Впрочем, есть лишь одно обстоятельство, которое не позволяет поставить на первом тайме поединка жирный крест. Это гол Ярмоленко, состоявшийся на 40-й минуте и позволивший киевлянам уйти на отдых в приподнятом настроении.

Динамовцы, который не могли задействовать в матче дисквалифицированных Шапаренко, Дячука и Тымчика, сразу же завладели территориальной и игровой инициативой. Но, если поначалу они шли вперед с хорошим азартом, то со временем их рвение стало затухать и затухать. Как следствие, ближе к середине первой 45-минутки гости из Ровно стали регулярно убегать в контратаки и активно посматривать на владения Бущана. На руки хозяевам поля было то, что игрокам «Вереса» в завершении не фартило. Да и жара сказывалась на них не очень позитивно.

В общем, закономерным результатом первой половины игры была бы нулевая ничья, но на 40-й минуте динамовцы выжали гол со стандарта. Бражко пробил со штрафного сквозь стенку из игроков «Вереса», Ющишин среагировал, а Ярмоленко смог вовремя оказаться на добивании. 1:0.

Перерыв на развитие событий в матче не повлиял. Игроки «Динамо» с форой в счете продолжали вести игру в лайтовом режиме. Правда, шаг за шагом активность киевлян восстановилась, и это стало приносить им моменты. Еще до середины второго тайма могли забить Ванат и Сирота с Поповым – оба в моменте, когда надежно сыграл Ющишин.

На 76-й минуте Шовковский бросил в игру молодого нападающего Пономаренко и этим, по сути, окончательно добил гостей. Форвард уже через 4 минуты после появления на поле забил свой премьерный гол в УПЛ – 2:0.

А еще через 4 минуты Пономаренко разогнал контратаку на Волошина, который в продолжение подключил Шепелева, поставившего победную точку в выпаде и в матче. 3:0 – «Динамо» разгромило «Верес» без чрезмерных усилий и сильного напряжения.

Украинская Премьер-лига. Матч 5-го тура

«Динамо» – «Верес» – 3:0

Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84

Ванат, 74 - Кучеренко, 75

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Попов, Михавко (Сирота, 46), Караваев, Бражко, Буяльский (Бенито, 86), Кабаев (Царенко, 86), Волошин, Ярмоленко (Шепелев, 66), Ванат (Пономаренко, 76).

«Верес»: Ющишин - Гакман, Мельник, Вовченко, Смеян, Банада, Клец (Кучеров, 67), Кухарук (Кучеренко, 67), Шастал (Дахновский, 46), Шарай (Шестаков, 71), Гайдучик (Свитюха, 79).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского

ДИНАМО – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Динамо - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 136
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serhiy
Вітаю усіх вболівальників найулюбленішого українського клубу Динамо з перемогою !!!
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+12
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Boodya
Дмитре:
УЄФА опублікувала рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів / Кубку Європейських чемпіонів, а також список гравців, що провели найбільше матчів у турнірах та забили найбільше голів.
Як формувався рейтинг: за кожну перемогу в КЄЧ / ЛЧ клуб отримував 2 бали, за кожну нічию - 1.
Усього УЄФА виокремила 500 найкращих клубів в історії турніру. У топ-5 входять "Реал" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Манчестер Юнайтед" (Англія) та "Ювентус" (Італія).
Рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів: топ-11
"Реал" (Іспанія) - 607 очок
"Баварія (Німеччина) - 495
"Барселона" (Іспанія) - 459
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - 380
"Ювентус" (Італія) - 314
"Мілан" (Італія) - 314
"Ліверпуль" (Англія) - 298
"Бенфіка" (Португалія) - 287
"Порту" (Португалія) - 286
"Аякс" (Нідерланди) - 271
"Динамо" Київ (Україна) - 255
У цей рейтинг від УЄФА увійшли шість українських клубів. У топ-100 - "Динамо" (11) та "Шахтар" (31). Кияни мають в своєму активі на 117 очок більше за "Гірників".
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+8
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Умник
Матвей огонь.
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+8
sahka1981
Молодці, що виграли, але рахунок не зовсім по грі, та й сама гра не дуже вразила, напевно грали в економ режимі перед Колосом. Звісно можна порадіти черговому м'ячу Ярмоли, ну і особливо дебютний м'яч Понамаренка, плюс ще потім гольову атаку розпочав, добре зіграв!
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+6
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Boodya
Дмитре:
Перша столиця України — Першою столицею незалежної держави під назвою "Україна" вважається Київ, який був проголошений разом з незалежності УНР, але є поширене означення першої столиці Харкова та частина регіональної самоідентифікації харків’ян пов'язані з тим, що з 1919 по 1934 роки це місто було столицею Української РСР.
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+6
Pavel_i_CO
Всіх киян та вболівальників Динамо з перемогою. Пономаренко з дебютним голом за основну команду. Добре, що й Ванат обнулив жовті картки. На матч з щурами всі будуть в обоймі 
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+6
FunnyCat_____
Отлично, спокойно, без напряга, ненужных карточек и нервов взяли три очка  -  Пономаренко молодец, с дебютом!
Следующий финал с Колосом!
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+6
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Alexandr Ladizhenskiy
Тяжкувато виглядає Динамо без Шапаренко…навіть не дивлячись на те, що виграли 
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+6
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serhiy
Матч Чорноморець-Шахтар 26 коментарів. Динамо -Верес вже 59. Так хто тут найпопулярніший клуб України ? Можете не відповідати бамбасята і так всі знають що Динамо Київ !!!
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+5
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FunnyCat_____
Пер4ик, моргни там если кгб шный куратор совершает преступление против твоей половой неприкосновенности
 у вас в россии это норма конечно, но мы бы хотели тебя еще истории Украины обучить, так что ты нам не порванный нужен 
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+5
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Boodya
Дмитре "перчектер" , ти почав вже шкваритись по чорному, Завязуй з цим, в тебе й так репутація на сайті - рівень плінтуса, не закопуйся ще глибше
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+5
Умник
У болел Шахтера лицо первомайской девочки из Львова на демонстрации
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+5
😼
Маємо нову майбутню зірку Матвія. Вочевидь він має всі шанси закріпитися в основі, а поки що він відіграє роль джокера. 
Красава, успіхів йому
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+5
Boodya
Читайте що знову невіглас Дмитро виписує:
"Спочатку була Українська РСР. Потім УНР. І не ганьбися ти так, бовдуре бісів. З тебе так пара валить, туману на весь євроазійський континент вистачить."
Може, йому вже хтось подарує підручник історії, або навчить користуватись гуглом?
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+5
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PUMA
У Димки, и Сосуна обострение ?
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+4
Перець
Без напряга, бо не грав Супряга ! А так звісно з перемогою Динамо, надіюсь буде заруба з Шахтарем!
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+4
🔱Avtoigor🔱
Приємно що Динамо виграли з перевагою у 3 м'ячі і головне ворота залишилися сухими.
Молодці, рухаємося далі
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+4
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AleksDnipro
Зрозуміло, що провокаторів як Per4ecter, які сюди приходять з рашистськими наративами, ніколи не забанять. Вони ж піднімають рейтинг сайту, і не важливо як, поганий рейтинг – теж рейтинг.
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+4
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Pavel_i_CO
Лугандони немиті коментують матчі Динамо Київ в рази активніше, ніж своїх щурів. А потім ще ниють, коли виявляється, що Динамо Київ найпопулярніший клуб України. Щурів люблять на сході. Там вам і місце 
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+4
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FunnyCat_____
Забавно, как руснявое даунятко  все равно пишет по методичке про  войну на востоке, когда уже давно полномасштабное вторжение
 никак с 14 года методички не поменяют в Кащенко 
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+4
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