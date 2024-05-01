По-крупному и без напряга. Динамо в Киеве разгромило Верес
Команда провели на «Лобановского» отложенный матч 5-го тура УПЛ
Если бы первого тайма в этом матче не было, то этого бы никто не заметил. 45 минут со стартового свистка до перерыва получились, что у «Динамо», что у «Вереса», как говорится, нулевыми. Впрочем, есть лишь одно обстоятельство, которое не позволяет поставить на первом тайме поединка жирный крест. Это гол Ярмоленко, состоявшийся на 40-й минуте и позволивший киевлянам уйти на отдых в приподнятом настроении.
Динамовцы, который не могли задействовать в матче дисквалифицированных Шапаренко, Дячука и Тымчика, сразу же завладели территориальной и игровой инициативой. Но, если поначалу они шли вперед с хорошим азартом, то со временем их рвение стало затухать и затухать. Как следствие, ближе к середине первой 45-минутки гости из Ровно стали регулярно убегать в контратаки и активно посматривать на владения Бущана. На руки хозяевам поля было то, что игрокам «Вереса» в завершении не фартило. Да и жара сказывалась на них не очень позитивно.
В общем, закономерным результатом первой половины игры была бы нулевая ничья, но на 40-й минуте динамовцы выжали гол со стандарта. Бражко пробил со штрафного сквозь стенку из игроков «Вереса», Ющишин среагировал, а Ярмоленко смог вовремя оказаться на добивании. 1:0.
Перерыв на развитие событий в матче не повлиял. Игроки «Динамо» с форой в счете продолжали вести игру в лайтовом режиме. Правда, шаг за шагом активность киевлян восстановилась, и это стало приносить им моменты. Еще до середины второго тайма могли забить Ванат и Сирота с Поповым – оба в моменте, когда надежно сыграл Ющишин.
На 76-й минуте Шовковский бросил в игру молодого нападающего Пономаренко и этим, по сути, окончательно добил гостей. Форвард уже через 4 минуты после появления на поле забил свой премьерный гол в УПЛ – 2:0.
А еще через 4 минуты Пономаренко разогнал контратаку на Волошина, который в продолжение подключил Шепелева, поставившего победную точку в выпаде и в матче. 3:0 – «Динамо» разгромило «Верес» без чрезмерных усилий и сильного напряжения.
Украинская Премьер-лига. Матч 5-го тура
«Динамо» – «Верес» – 3:0
Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84
Ванат, 74 - Кучеренко, 75
«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Попов, Михавко (Сирота, 46), Караваев, Бражко, Буяльский (Бенито, 86), Кабаев (Царенко, 86), Волошин, Ярмоленко (Шепелев, 66), Ванат (Пономаренко, 76).
«Верес»: Ющишин - Гакман, Мельник, Вовченко, Смеян, Банада, Клец (Кучеров, 67), Кухарук (Кучеренко, 67), Шастал (Дахновский, 46), Шарай (Шестаков, 71), Гайдучик (Свитюха, 79).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского
ДИНАМО – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів: топ-11
"Реал" (Іспанія) - 607 очок
"Баварія (Німеччина) - 495
"Барселона" (Іспанія) - 459
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - 380
"Ювентус" (Італія) - 314
"Мілан" (Італія) - 314
"Ліверпуль" (Англія) - 298
"Бенфіка" (Португалія) - 287
"Порту" (Португалія) - 286
"Аякс" (Нідерланди) - 271
"Динамо" Київ (Україна) - 255
У цей рейтинг від УЄФА увійшли шість українських клубів. У топ-100 - "Динамо" (11) та "Шахтар" (31). Кияни мають в своєму активі на 117 очок більше за "Гірників".
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