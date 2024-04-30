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Динамо Киев
01.05.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 14:25 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:05
284
1

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне права на осечку не имеют и ее, судя по всему, не допустят

30 апреля 2024, 14:25 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:05
284
1
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В среду, 1 мая, состоится отложенный матч 5-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Верес» из Ровно. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» располагается на 2-й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У «бело-синих» в активе 57 очков – 18 побед, 2 ничьи, 4 поражения.

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Подопечные Александра Шовковского в четырех своих последних матчах победили. Они поочередно разобрались с «Александрией» на выезде (1:0), также в гостях с «Минаем» (3:1), на своем поле с «Полесьем» (3:0) и на выезде с «Днепром-1» (2:1).

В целом же, в 2024 году «Динамо» вообще еще не проигрывало, имея серию в УПЛ из 11 встреч без провалов – 9 побед, 2 ничьи.

Если взять в расчет только результаты домашних игр, то в нынешней УПЛ у «Динамо» второй показатель. На своем поле киевляне набрали 28 очков в 12 поединках (9 побед, 1 ничья, 2 поражения).

Верес

Ровенский «Верес» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место – это в зоне матчей плей-офф за сохранение места в элите. В 25 матчах команда набрала 20 очка – 4 победы, 8 ничьих, 13 поражений.

В 2024 году «Верес» провел в чемпионате Украины 9 поединков, в которых добился 2 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. На данный момент у ровенчан имеется серия из трех поединков без побед. Они 6 апреля дома разгромили «Оболонь» (3:0). После этого у команды последовали поражение в Черкассах от ЛНЗ (0:1), домашняя ничья с «Днепром-1» (1:1) и проигрыш во Львове «Руху» (1:3).

В нынешнем сезоне «Верес» на выезде неубедителен – он по показателям в гостях в нынешней УПЛ только 15-й. В 12 гостевых поединках ровенчане набрали 6 очков – 1 победа, 3 ничьи, 8 поражений. Впрочем, побеждал на выезде «Верес» не так и давно – 17 марта в Одессе, когда обыграл со счетом 1:0 «Черноморец».

Статистика матчей

«Динамо» и «Верес» провели между собой в чемпионатах Украины 15 матчей. На счету киевской команды 12 побед, у ровенчан – один выигрыш. 2 поединка завершились вничью.

7 марта этого года команды выяснили отношения между собой в рамках 20-го тура сезона-2023/2024. Игра, которая состоялась в Ровно, завершилась вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Андриевский, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

«Верес»: Когут – Балан, Курко, Жулио Сезар, Шевченко, Кучеренко, Морозко, Кучеров, Дахновский, Сикейра, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

У «Динамо» не должно возникнуть серьезных проблем с гостями из Ровно. Киевляне – фавориты матча. При этом не только, как говорится, на бумаге, а и на деле, ведь они решают сейчас в таблице совершенно противоположные задачи. Так что, от подопечных Александра Шовковского не стоит ожидать неприятных сюрпризов.

1 мая, среда

«Динамо» – «Верес»
Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 15:30
ТВ-трансляция на УНІАН и YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
ДИНАМО – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
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прогнозы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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romario1501
Трансляція на 2+2 , невже важко зайти на сайт і подивитись програму, Динамо свої домашні матчі транслює тільки на 2+2 .
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