ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал перенесенный матч 5-го тура УПЛ против «Вереса» (3:0):

– Поздравляю всех болельщиков киевского «Динамо» с победой! Спасибо нашим Вооруженным Силам, спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность проводить матчи украинской Премьер-Лиги!

Мы готовились к этой игре понимая, что наш соперник сделает определенные выводы с первого матча, который мы провели недавно, где они на последних минутах вырвали ничью. Понимали, что предстоит непростой поединок, потому что команда будет защищаться и искать свои шансы в контратаках. Не все нам удавалось в первом тайме, но мы понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть. В принципе, так оно и вышло. К сожалению, в этой игре не могли участвовать несколько наших игроков из-за дисквалификации. Биловар и Супряга выбыли из-за болезни.

– Что это за вирус ходит в команде и когда он закончится? Говорят ли что-нибудь по этому поводу врачи?

– Я так же недоволен и смущен этим. И президент клуба переболел, и представители тренерского штаба. Надеемся, что это уже последняя агония этого вируса. Мы проводим все необходимые медицинские мероприятия для поддержания иммунной системы. Но, к сожалению, это ситуация, которую сложно проконтролировать.

– Как вы прокомментируете игру Матвея Пономаренко?

– Я не буду комментировать игру Пономаренко. Только скажу, что у него есть определенные задатки, он должен сделать все возможное для того, чтобы вырасти у полноценного игрока первой команды, но на сегодняшний день ему нужно еще много над чем работать – в тактическом, психологическом, в первую очередь, плане, поэтому что играть на уровне U19 и играть в первой команде в УПЛ – это совершенно разные уровни. Поэтому и психологическая нагрузка велика. Он еще с этим не столкнулся, но должен понимать, что кому дается много, с того и будут спрашивать очень много. В этом плане выдержать психологическую нагрузку может не каждый игрок. Поэтому надо постепенно понемногу изучать, учиться.

И к таланту, как говорил Валерий Васильевич Лобановский, прибавлять 95 процентов трудолюбия и работы над собой. Я всегда говорю своим игрокам: вы не должны смотреть, куда вы дошли, где вы сейчас находитесь, вы должны понимать, что вы для этого делали, и отслеживать исключительно вашу работу, то, какие силы вы приложили для того, чтобы добраться до той точки, где вы сейчас находитесь. Тогда вы будете прогрессировать каждый день. Не надо зацикливаться на том, что вы получили, чего добились, сколько титулов выиграли, сколько голов забили. В первую очередь вы должны понимать, что вы должны расти вместе с командой, и свои амбиции, свои интересы ставить ниже интересов команды. Безусловно, вы должны развиваться как личность, но вместе с командой, в которой вы играете. Тогда и лично, как игрок, и как человек, ребята будут становиться лучше и подниматься, играть не только в чемпионате Украины, но и на международном уровне.