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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 10:27 | Обновлено 29 апреля 2024, 10:29
223
0

Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча

Стенограмма перенесенного матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу

29 апреля 2024, 10:27 | Обновлено 29 апреля 2024, 10:29
223
0
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 1 мая, состоится отложенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и «Верес» из Ровно.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 57 очков после 25 игр. У «Вереса» имеется 20 пунктов после 25 встреч и 14-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Динамо - Верес Верес Ровно Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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