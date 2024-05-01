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  4. Новый претендент. Известно, кто летом может возглавить Челси с Мудриком
Англия
01 мая 2024, 23:11 |
1448
0

Новый претендент. Известно, кто летом может возглавить Челси с Мудриком

Тиаго Мотта может стать новым тренером лондонского клуба

01 мая 2024, 23:11 |
1448
0
Новый претендент. Известно, кто летом может возглавить Челси с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть клуб следующим летом.

По информации Fichajes, в лондонском клубе начали активно рассматривать возможность назначения наставника «Болоньи» Тиаго Мотты новым главным тренером, ведь Маурисио Почеттино больше не вызывает доверия у руководства «Челси». Боссы лондонского клуба считают итальянского коуча одним из самых перспективных тренеров в современном футболе.

Ранее сообщалось, что руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» достигло принципиальной договоренности с 41-летним итальянским специалистом Тиаго Моттой, который сейчас возглавляет «Болонью».

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Тиаго Мотта Маурисио Почеттино Челси Болонья чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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