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Италия
07 апреля 2024, 18:27 |
708
0

Стало известно, кто возглавит Ювентус после ухода Аллегри

Туринский клуб достиг принципиальной договоренности с Тиаго Моттой

07 апреля 2024, 18:27 |
708
0
Стало известно, кто возглавит Ювентус после ухода Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» достигло принципиальной договоренности с 41-летним итальянским специалистом Тиаго Моттой, который сейчас возглавляет «Болонью».

Как сообщает Calciomercato.com, спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли в последние несколько недель вел переговоры с представителями Мотты.

Тиаго возглавит «старую синьору» летом 2024 года, когда нынешний наставник «Юве» Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера команды.

Мотта тренирует «Болонью» с сентября 2022 года. До этого он работал со «Специей» и «Дженоа».

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Тиаго Мотта Массимилиано Аллегри Ювентус Болонья назначение тренера
Источник Calciomercato
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