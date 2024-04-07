Стало известно, кто возглавит Ювентус после ухода Аллегри
Туринский клуб достиг принципиальной договоренности с Тиаго Моттой
Руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» достигло принципиальной договоренности с 41-летним итальянским специалистом Тиаго Моттой, который сейчас возглавляет «Болонью».
Как сообщает Calciomercato.com, спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли в последние несколько недель вел переговоры с представителями Мотты.
Тиаго возглавит «старую синьору» летом 2024 года, когда нынешний наставник «Юве» Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера команды.
Мотта тренирует «Болонью» с сентября 2022 года. До этого он работал со «Специей» и «Дженоа».
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