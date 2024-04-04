Источник: Аллегри летом покинет Ювентус

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо считает, что ближайшим летом Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера туринского «Ювентуса»:

«Я думаю, что Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона, несмотря на то, что у него остался ещё один год по контракту», – заявил Романо.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри будет уволен из «Ювентуса», если не исправит ситуацию в ближайших матчах.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Ранее он уже работал с командой в 2014 – 2019 годах.