Источник: Аллегри летом покинет Ювентус
Стороны не будут продолжать сотрудничество
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо считает, что ближайшим летом Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера туринского «Ювентуса»:
«Я думаю, что Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона, несмотря на то, что у него остался ещё один год по контракту», – заявил Романо.
Ранее сообщалось о том, что Аллегри будет уволен из «Ювентуса», если не исправит ситуацию в ближайших матчах.
Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Ранее он уже работал с командой в 2014 – 2019 годах.
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