Названо условие, при котором Ювентус может уволить Аллегри

Руководство туринского «Ювентуса» может уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри, сообщает итальянское издание Tuttosport.

По информации источника, боссы клуба недовольны последними результатами «старой синьоры». Должность главного тренера команды может стать вакантной, если Аллегри не удастся исправить ситуацию в ближайших трех матчах.

Стоит отмечать, что в последних 9 матчах Серии А «зебры» набрали всего 7 очков. Сейчас команда с 59 зачетными пунктами в 30 турах занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.