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  4. Названо условие, при котором Ювентус может уволить Аллегри
Италия
02 апреля 2024, 12:35 |
260
0

Названо условие, при котором Ювентус может уволить Аллегри

Итальянскому специалисту необходимо исправить ситуацию с результатами в ближайших трех матчах

02 апреля 2024, 12:35 |
260
0
Названо условие, при котором Ювентус может уволить Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Руководство туринского «Ювентуса» может уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри, сообщает итальянское издание Tuttosport.

По информации источника, боссы клуба недовольны последними результатами «старой синьоры». Должность главного тренера команды может стать вакантной, если Аллегри не удастся исправить ситуацию в ближайших трех матчах.

Стоит отмечать, что в последних 9 матчах Серии А «зебры» набрали всего 7 очков. Сейчас команда с 59 зачетными пунктами в 30 турах занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу отставка
Источник Tuttosport
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