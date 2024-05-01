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  4. Стала известна первая трансферная цель Слота после перехода в Ливерпуль
Италия
01 мая 2024, 23:45 |
1035
1

Стала известна первая трансферная цель Слота после перехода в Ливерпуль

Нидерландский наставник хочет видеть в команде Тена Копмейнерса

01 мая 2024, 23:45 |
1035
1
Стала известна первая трансферная цель Слота после перехода в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

45-летний нидерландский специалист Арне Слот, который сейчас возглавляет «Фейеноорд», станет главным тренером английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Нидерландский тренер уже начал планировать трансферное лето для английского клуба и определил полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса первоочередным приобретением для клуба. Трансферная стоимость 26-летнего нидерландского полузащитника составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Слот тренировал в свое время Копмейнерса в «АЗ».

Тен Копмейнерс провел за «Аталанту» в этом сезоне во всех турнирах 43 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Копмейнерс сообщил о желании уйти этим летом.

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Тен Копмейнерс Аталанта Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Серии A Арне Слот
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Gargantua
никогда не покупайте игроков у Гасперини
они у него всегда выглядят лучше чем реально стоят
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