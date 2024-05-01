Стала известна первая трансферная цель Слота после перехода в Ливерпуль

45-летний нидерландский специалист Арне Слот, который сейчас возглавляет «Фейеноорд», станет главным тренером английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Нидерландский тренер уже начал планировать трансферное лето для английского клуба и определил полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса первоочередным приобретением для клуба. Трансферная стоимость 26-летнего нидерландского полузащитника составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Слот тренировал в свое время Копмейнерса в «АЗ».

Тен Копмейнерс провел за «Аталанту» в этом сезоне во всех турнирах 43 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Копмейнерс сообщил о желании уйти этим летом.