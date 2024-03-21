Лидер Аталанты сообщил о желании уйти нынешним летом
Копмейнерс выступает за команду из Бергамо с 2021 года
Атакующий полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс заявил, что намерен сменить клуб по окончании сезона.
Контракт 26-летнего голландца с командой из Бергамо рассчитан до июня 2027 года. По данным СМИ, в игроке заинтересованы «Ювентус» и ряд клубов АПЛ.
«Я сказал «Аталанте», что хочу покинуть команду летом. Надеюсь, будут варианты в этом году. Я провел невероятное время в «Аталанте». Надеюсь, они получат большую сумму за меня», — сказал Копмейнерс в интервью Gazzetta dello Sport.
Отметим, что Копмейнерс перешел в «Аталанту» из «АЗ Алкмаар» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб из Бергамо 34 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.
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