Лидер Аталанты сообщил о желании уйти нынешним летом

Атакующий полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс заявил, что намерен сменить клуб по окончании сезона.

Контракт 26-летнего голландца с командой из Бергамо рассчитан до июня 2027 года. По данным СМИ, в игроке заинтересованы «Ювентус» и ряд клубов АПЛ.

«Я сказал «Аталанте», что хочу покинуть команду летом. Надеюсь, будут варианты в этом году. Я провел невероятное время в «Аталанте». Надеюсь, они получат большую сумму за меня», — сказал Копмейнерс в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Копмейнерс перешел в «Аталанту» из «АЗ Алкмаар» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб из Бергамо 34 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.