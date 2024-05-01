Поединок с Вересом стал юбилейным для Шовковского в УПЛ

Александр Шовковский провел 450-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 426 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Динамо», а в 24-х поединках руководил действиями киевлян с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 11 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич – 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский. А рекордсменом по формуле «игрок + тренер» является Владимир Шаран - 471.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер) (на 01.05.2024)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, 622 - 622 Кривбасс, Металлург З, Металлист, Днепр 2. Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия 548 - 548 Ильичевец, Ворскла 3. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Карпаты, Закарпатье, Александрия, 471 206 265 Александрия Карпаты, Минай 4. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 450 426 24 5. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 432 - 432 6. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Кривбасс, Ворскла 426 260 166 Ворскла 7. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 424 359 65 8. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия 418 375 43 9. Олег ШЕЛАЕВ Заря, Шахтер, Днепр, 412 412 - Металлург Д, Кривбасс, Металлист 10. Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс, Металлург Д, 410 410 - Карпаты, Заря, 11. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Металлург З, Карпаты 407 400 7 Таврия, Волынь, Закарпатье

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.