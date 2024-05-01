Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

Многие считают, что украинец ошибся во время первого пропущенного, поскольку позволил Лерою Сане забить в ближний угол. Однако стоит отметить, что немец пробил очень мощно. Тибо Куртуа признался, что такой удар сложно было бы отразить.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти не не обвинил кого-то конкретно, но заявил, что игроки (скорее всего, защитники – ред.) действовали плохо:

«Я не люблю критиковать своих игроков. Конечно, это была ошибка, потому что Сане смог войти в штрафную площадь. Да, мы могли бы сыграть лучше», – заявил Карло.

Видеоообзор матча Бавария – Реал Мадрид – 2:2