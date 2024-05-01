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Лига чемпионов
01 мая 2024, 00:24 | Обновлено 01 мая 2024, 01:24
4210
1

Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол

Тибо считает, что спасти в такой ситуации было очень сложно

01 мая 2024, 00:24 | Обновлено 01 мая 2024, 01:24
4210
1
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

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Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, проведший матч в запасе, прокомментировал гол Лероя Сане, забившего Лунину в ближний угол на 53-й минуте.

«Ох, на самом деле, очень сложно было потянуть такой удар», – цитирует Куртуа Defensa Central.

Ответный поединок между командами состоится 8 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

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Бавария Реал Мадрид Лерой Сане Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов сэйвы Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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