Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Тибо считает, что спасти в такой ситуации было очень сложно
30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.
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Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, проведший матч в запасе, прокомментировал гол Лероя Сане, забившего Лунину в ближний угол на 53-й минуте.
«Ох, на самом деле, очень сложно было потянуть такой удар», – цитирует Куртуа Defensa Central.
Ответный поединок между командами состоится 8 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
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