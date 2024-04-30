Лунин или Куртуа? В Испании рассекретили план Анчелотти на ближайшие матчи

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгийский вратарь впервые попал в заявку «Реала» на игру с «Баварией», но участие в матче не примет.

По информации Okdiario, Куртуа должен поучаствовать в следующем матче Ла Лиги. Бельгийский вратарь готовится провести первый матч в сезоне против «Кадиса» 4 мая. План Карло Анчелотти состоит в том, чтобы дать бельгийцу проявить себя в поединке против «Кадиса» и если все сложится должным образом, выпустить Тибо и в стартовом составе на ответный матч против «Баварии», который пройдет в Мадриде.

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.