Карло АНЧЕЛОТТИ: «Куртуа вернулся, но он не сыграет против Баварии»

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

29 апреля главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой рассказал об Эдере Милитао и Тибо Куртуа:

«Мы рады, что Милитао и Куртуа вернулись. Милитао провел сложную игру против «Реал Сосьедада». Да, он может сыграть, но я не думаю о том, будет ли это справедливо или нет. Я поступал несправедливо много раз в этом сезоне, когда выбирал стартовый состав.

Тибо Куртуа вернулся после травмы, но завтра он не сыграет», – сказал Анчелотти.

Куртуа не играл весь сезон 2023/24 из-за травм. Тибо попал в заявку «сливочных» и прилетел в Мюнхен для того, чтобы поддержать команду.

Стоит предположить, что ворота «Реала» в первой игре против «Баварии» будет защищать украинец Андрей Лунин.

