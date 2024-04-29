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Лига Чемпионов
Бавария
30.04.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
29 апреля 2024, 06:53 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:11
45
0

Бавария – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 апреля в 22:00 первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

29 апреля 2024, 06:53 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:11
45
0
Бавария – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома), а затем справилась с лондонским «Арсеналом» (2:2 на выезде, 1:0 дома).

Мадридский «Реал» в первом раунде плей-офф прошел немецкий «РБ Лейпциг» (на выезде 1:0, дома 1:1), а в 1/4 финала обыграл английский «Ман Сити» по пенальти (дома 3:3, на выезде 1:1, пен. 4:3)

Бавария – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Бавария смотреть онлайн Лига чемпионов Бавария - Реал Реал Мадрид Андрей Лунин
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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