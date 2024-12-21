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21 декабря 2024, 23:18 | Обновлено 21 декабря 2024, 23:21
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Ла Лига. Атлетик выиграл с камбэком, Сельта спокойно обыграла Реал Сосьедад

Состоялось несколько матчей 18 тура Ла Лиги

21 декабря 2024, 23:18 | Обновлено 21 декабря 2024, 23:21
57
0
Ла Лига. Атлетик выиграл с камбэком, Сельта спокойно обыграла Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Осасуна – Атлетик

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Мальорка» в выездном поединке минимально обыграла «Хетафе» (0:1). Единственным голом во встрече отличился Кайл Ларин, забивший в начале второй половины встречи.

В еще одном матче дня «Сельта» убедительно одолела «Реал Сосьедад» (2:0). Спокойную победу гостям принес дубль Пабло Дурана в концовке первой половины игры. Еще один гол Дурана был отменен из-за офсайда.

В третьей игре субботы «Атлетик» создал камбек в матче против «Осасуны» (1:2). Хозяева вышли вперед усилиями Лукаса Торро, отличившегося в середине первого тайма. Форвард «Атлетика» Горка Гурусета восстановил паритет почти сразу, а в середине второго тайма Алекс Беренгер принес победу гостям.

Ла Лиги. 18-й тур. 21 декабря.

Хетафе – Мальорка 0:1

Гол: Ларин, 53.

Сельта – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Дуран, 40, 45+1

Осасуна – Атлетик – 1:2

Голы: Торро, 25 – Гурусета, 31, Беренгер, 74

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хетафе Мальорка Сельта Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Осасуна Кайл Ларин Алекс Беренгер Горка Гурусета
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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