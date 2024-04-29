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  4. Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 20:05 |
1532
2

Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал

Украинец прибыл на матч Лиги чемпионов

29 апреля 2024, 20:05 |
1532
2
Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, оценивая полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии», не упомянул вратарский вопрос.

В прошлом матче Ла Лиги на поле вышел резервист Кепа Аррисабалага, а на мюнхенский поединок в заявке оказался вратарь Тибо Куртуа, который восстановился после травмы.

Скорее всего, сыграет Лунин, но тренер этот вопрос не прокомментировал.

«Мы уважаем «Баварию», но уверены в своих силах. У них был не лучший сезон в Бундеслиге, однако в четвертьфинале Лиги чемпионов они сыграли хорошо и прошли «Арсенал». Сложно дать четкое определение игре «Баварии» – они могут сыграть и в атакующий, и в оборонительный футбол. Менди или Дэвис? Я могу говорить только про Менди. Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию», а не «Реал». А Менди недавно восстановился, мы этим очень довольны».

«У соперника отмечу тренера Томаса Тухеля. Отличный наставник с отличными стратегическими качествами. Я его уважаю, уважаю его работу. Завтра нам нужно показать те характеристики, которые были у нас в течение сезона. И важно избежать контратак соперника, быть очень внимательными сзади. У них есть не только Гнабри, но Кейн, Мусиала и другие».

«Моя месть «Баварии? У меня нет такого чувства. Я проработал в Мюнхене, возможно, не так долго, но за эти полтора года у меня остались отличные впечатления», — сказал Анчелотти.

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Бавария - Реал Бавария Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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luceorius
 З якоїсь невідомої причини Анчелотті міг говорити лише про Менді. Уявляєте, навіть Беллінгема не згадав. 
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+1
Saar
Ну і "ваш2 Лунін.. де він!??? Без мізків 90 % сайту вважають, що Лунін - топ.  Нічого в нього немає. Звичайний кіпер для середньої команди. В Реалі це не прканає. А те, що Спорт Ю Ей. трубив кожен день про Луніна, так це уява авторів, але  аж ніяк не Анчелотті. Він працював з такими воротарами, як Буффон, Ксільяс, Діда. Ну Лунін проти них - лузер! Тому Анчелотті знає, що таке кіпер- топ!
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-2
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