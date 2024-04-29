Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, оценивая полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии», не упомянул вратарский вопрос.

В прошлом матче Ла Лиги на поле вышел резервист Кепа Аррисабалага, а на мюнхенский поединок в заявке оказался вратарь Тибо Куртуа, который восстановился после травмы.

Скорее всего, сыграет Лунин, но тренер этот вопрос не прокомментировал.

«Мы уважаем «Баварию», но уверены в своих силах. У них был не лучший сезон в Бундеслиге, однако в четвертьфинале Лиги чемпионов они сыграли хорошо и прошли «Арсенал». Сложно дать четкое определение игре «Баварии» – они могут сыграть и в атакующий, и в оборонительный футбол. Менди или Дэвис? Я могу говорить только про Менди. Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию», а не «Реал». А Менди недавно восстановился, мы этим очень довольны».

«У соперника отмечу тренера Томаса Тухеля. Отличный наставник с отличными стратегическими качествами. Я его уважаю, уважаю его работу. Завтра нам нужно показать те характеристики, которые были у нас в течение сезона. И важно избежать контратак соперника, быть очень внимательными сзади. У них есть не только Гнабри, но Кейн, Мусиала и другие».

«Моя месть «Баварии? У меня нет такого чувства. Я проработал в Мюнхене, возможно, не так долго, но за эти полтора года у меня остались отличные впечатления», — сказал Анчелотти.