Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Бельгийский вратарь рассказал, в какой форме он сейчас находится.

«Я чувствую себя фантастически, лучше, чем ожидалось... Я очень жду возвращения на поле, но я всегда буду делать то, что рекомендуют мне врачи», – сказал Куртуа.

Ранее Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с «Реалом».