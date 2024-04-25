Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится
Испания
25 апреля 2024, 20:10 | Обновлено 25 апреля 2024, 20:17
567
0

Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится

Бельгийский вратарь близок к возвращению в строй

25 апреля 2024, 20:10 | Обновлено 25 апреля 2024, 20:17
567
0
Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Бельгийский вратарь рассказал, в какой форме он сейчас находится.

«Я чувствую себя фантастически, лучше, чем ожидалось... Я очень жду возвращения на поле, но я всегда буду делать то, что рекомендуют мне врачи», – сказал Куртуа.

Ранее Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с «Реалом».

По теме:
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Анчелотти оценил шансы Винисиуса Жуниора и Беллингема на Золотой мяч
Анчелотти оценил желание Барселоны переиграть последний матч с Реалом
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Бокс | 25 апреля 2024, 14:53 5
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри

Также MEGOGO покажет поединок Беринчик – Наваррете

Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Футбол | 25 апреля 2024, 17:13 18
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика

Пока непонятно, зайдет ли речь об аренде или же о продаже украинца

Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных
Футбол | 25.04.2024, 19:19
Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных
Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Футбол | 24.04.2024, 22:05
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Футбол | 25.04.2024, 00:05
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 41
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 19
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 22
Футбол
Звездная шведская биатлонистка вернется в лыжные гонки
Звездная шведская биатлонистка вернется в лыжные гонки
23.04.2024, 17:42 3
Биатлон
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
24.04.2024, 20:03 4
Хоккей
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем