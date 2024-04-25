Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится
Бельгийский вратарь близок к возвращению в строй
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.
Бельгийский вратарь рассказал, в какой форме он сейчас находится.
«Я чувствую себя фантастически, лучше, чем ожидалось... Я очень жду возвращения на поле, но я всегда буду делать то, что рекомендуют мне врачи», – сказал Куртуа.
Ранее Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с «Реалом».
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