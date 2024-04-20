Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Обе стороны сейчас близки к продолжению сотрудничества. Ожидается, что Лунин получит новый контракт на лучших финансовых условиях.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу возможного продления Луниным контракта с «Реалом».

«Лунин – прекрасный одноклубник, мне нравится, как он упорно работает с тех пор, как здесь появился», – сказал Куртуа.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 27 матчей, в которых пропустил 23 гола и 12 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».