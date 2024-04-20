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Испания
20 апреля 2024, 17:50 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:05
2489
0

Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом

Украинский вратарь близок к продлению соглашения со «сливочными»

20 апреля 2024, 17:50 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:05
2489
0
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Обе стороны сейчас близки к продолжению сотрудничества. Ожидается, что Лунин получит новый контракт на лучших финансовых условиях.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу возможного продления Луниным контракта с «Реалом».

«Лунин – прекрасный одноклубник, мне нравится, как он упорно работает с тех пор, как здесь появился», – сказал Куртуа.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 27 матчей, в которых пропустил 23 гола и 12 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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