Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом
Испания
29 марта 2024, 13:35 | Обновлено 29 марта 2024, 13:36
855
0

Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом

Украинский вратарь хочет остаться в Мадриде

29 марта 2024, 13:35 | Обновлено 29 марта 2024, 13:36
855
0
Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время должен продлить контракт с клубом, сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, обе стороны переговорного процесса демонстрируют полное согласие во время переговоров.

Отмечается, что решение продлить контракт с 25-летним футболистом никак не связано со второй травмой Тибо Куртуа, потому что разговоры о новом рабочем договоре Андрея продолжаются уже несколько недель.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 23 матча за «сливочных», пропустив 19 голов. В 10 поединках украинцу удалось оставить ворота «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея Лунина в 16 миллионов евро. Его действующий контракт с «Реалом» действует до лета 2025 года.

По теме:
Хвича близок к новому контракту с Наполи, его зарплату увеличат втрое
Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»
Милитао пропустит два ключевых матча Реала
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29 марта 2024, 01:57 0
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду

Карл Фроч прокомментировал поведение Тайсона перед боем против Александра Усика

Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Футбол | 29 марта 2024, 11:38 3
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ

Контракт с итальянцем истекает и не будет продлен

Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Футбол | 28.03.2024, 14:52
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Футбол | 28.03.2024, 14:38
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Футбол | 29.03.2024, 11:11
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
28.03.2024, 13:06 13
Футбол
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
27.03.2024, 09:14 3
Футбол
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
28.03.2024, 07:20 4
Теннис
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 2
Бокс
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
27.03.2024, 08:33
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем