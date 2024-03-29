Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время должен продлить контракт с клубом, сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, обе стороны переговорного процесса демонстрируют полное согласие во время переговоров.

Отмечается, что решение продлить контракт с 25-летним футболистом никак не связано со второй травмой Тибо Куртуа, потому что разговоры о новом рабочем договоре Андрея продолжаются уже несколько недель.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 23 матча за «сливочных», пропустив 19 голов. В 10 поединках украинцу удалось оставить ворота «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея Лунина в 16 миллионов евро. Его действующий контракт с «Реалом» действует до лета 2025 года.