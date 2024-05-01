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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 23:14 | Обновлено 01 мая 2024, 23:16
151
0

ДУБИНЧАК: «Впервые была жара. Но надо привыкать, летом будет еще труднее»

Защитник «Динамо» прокомментировал победный матч УПЛ против «Вереса»

01 мая 2024, 23:14 | Обновлено 01 мая 2024, 23:16
151
0
ДУБИНЧАК: «Впервые была жара. Но надо привыкать, летом будет еще труднее»
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал победный матч УПЛ против «Вереса» (3:0).

– Итоговый счет 3:0, хотя в первом тайме все не так просто складывалось для «Динамо». Какие эмоции?

– Они низко сели, мы старались больше играть через центр, но было тяжело. Очень помог поздний гол в первом тайме, мы расслабились. «Вересу» нужно было забивать, они открывали зоны, поэтому нам легче уже было играть.

– Сегодня настоящая жара в Киеве. Насколько тяжело играть именно в таких условиях?

– Да, сегодня жара, наверное, впервые в весенней части чемпионата. Но нужно привыкать – дальше лето, будет еще труднее.

– После первого тайма заменили Михавко. Слышно было, как много ему подсказывали, были определенные тактические ошибки. Что у него не вышло?

– Ничего страшного, такое бывает. Он молодой парень, у него есть талант, мы все это увидели в первых играх. Да, возможно, где-то не хватает опыта в таких ситуациях, когда нужно играть первым номером, выходить с мячом. Но думаю, это не проблема и станет для него хорошим опытом.

– Пономаренко сегодня забил свой первый гол в УПЛ. Сможет ли Матвей в будущем создать конкуренцию Ванату?

– Мы будем только рады, если так и будет, потому что нам нужны хорошие игроки, и не важно, придут они из академии или другой команды. Я только рад нашей молодежи, что они прогрессируют, поэтому только вперед.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Владислав Дубинчак
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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