Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

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На 40-й минуте встречи счет поединка открыл вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для него уже третьим после восстановления от тяжелой травмы.

После гола Андрей побежал праздновать гол с пресс-атташе клуба Андреем Шаховым, крикнув ему: «Иди ко мне, мой родненький».

ВИДЕО. «Иди ко мне, родненький». Празднование Ярмоленко после гола Вересу