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  4. ВИДЕО. «Иди ко мне, родненький». Празднование Ярмоленко после гола Вересу
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:43 |
1092
3

ВИДЕО. «Иди ко мне, родненький». Празднование Ярмоленко после гола Вересу

Киевляне выиграли первый тайм со счетом 1:0

01 мая 2024, 16:43 |
1092
3
ВИДЕО. «Иди ко мне, родненький». Празднование Ярмоленко после гола Вересу
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

На 40-й минуте встречи счет поединка открыл вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для него уже третьим после восстановления от тяжелой травмы.

После гола Андрей побежал праздновать гол с пресс-атташе клуба Андреем Шаховым, крикнув ему: «Иди ко мне, мой родненький».

ВИДЕО. «Иди ко мне, родненький». Празднование Ярмоленко после гола Вересу

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Дмитро Вербинський Источник: FootballHub
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Gargantua
а кого он там побежал тискать?
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vh
Шкода, що немає інтершуму, ніби чемп рашки дивишся.
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