Украина. Премьер лига01 мая 2024, 22:46 |
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ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Анна Зубкова поделилась горячими снимками в своем Instagram
01 мая 2024, 22:46 |
2673
3
Жена 27-летнего игрока донецкого «Шахтера» Александра Зубкова Анна опубликовала новые фотографии в своем Instagram.
Девушка поделилась горячими снимками с Сейшельских островов.
Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
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Йо...ый насос. Не ну бабушка местами ничего, но пацану же 27. Вспомнился анекдот про Марью Петровну, которая хотела 7 размер груди, но у них в городе не уменьшали размер
поганий в Зубкова смак
ХАРАША КАБЫЛКА
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