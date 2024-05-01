ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой

Жена 27-летнего игрока донецкого «Шахтера» Александра Зубкова Анна опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

Девушка поделилась горячими снимками с Сейшельских островов.

Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

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