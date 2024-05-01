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  4. ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 22:46 |
2673
3

ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой

Анна Зубкова поделилась горячими снимками в своем Instagram

01 мая 2024, 22:46 |
2673
3
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Instagram. Анна Зубкова

Жена 27-летнего игрока донецкого «Шахтера» Александра Зубкова Анна опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

Девушка поделилась горячими снимками с Сейшельских островов.

Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Виктор Войцеховский
Йо...ый насос. Не ну бабушка местами ничего, но пацану же 27.  Вспомнился анекдот про Марью Петровну, которая хотела 7 размер груди, но у них в городе не уменьшали размер 
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0
Serhii P.
поганий в Зубкова смак
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0
Chort
ХАРАША КАБЫЛКА
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