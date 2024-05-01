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  4. Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Лига чемпионов
01 мая 2024, 00:36 |
1106
0

Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте

Лука Модрич вышел вместо Джуда Беллингема в матче против «Баварии» (2:2)

01 мая 2024, 00:36 |
1106
0
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Звездный английский футболист королевского клуба Джуд Беллингем вышел на поле в стартовом составе.

На 75-й минуте наставник «сливочных» Карло Анчелотти заменил англичанина на Луку Модрича.

На пресс-конференции итальянский специалист прокомментировал своей решение посадить на лавку Беллингема:

«Джуд Беллингем сегодня был не на лучшем уровне, но и вся команда тоже. Через 60 минут у него начались судороги, поэтому мне пришлось его заменить», – сказал Карло.

Кроме того, как сообщает популярный фан-паблик «Реала» в Twitter Madrid Xtra со ссылкой на TheAthletic, Джуд практически не тренировался перед игрой, поскольку подцепил вирус и заболел.

Видеоообзор матча Бавария – Реал Мадрид – 2:2

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Лука Модрич Джуд Беллингем Карло Анчелотти Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов болезнь
Даниил Агарков Источник: Twitter
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