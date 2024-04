Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Звездный английский футболист королевского клуба Джуд Беллингем вышел на поле в стартовом составе.

На 75-й минуте наставник «сливочных» Карло Анчелотти заменил англичанина на Луку Модрича.

На пресс-конференции итальянский специалист прокомментировал своей решение посадить на лавку Беллингема:

«Джуд Беллингем сегодня был не на лучшем уровне, но и вся команда тоже. Через 60 минут у него начались судороги, поэтому мне пришлось его заменить», – сказал Карло.

Кроме того, как сообщает популярный фан-паблик «Реала» в Twitter Madrid Xtra со ссылкой на TheAthletic, Джуд практически не тренировался перед игрой, поскольку подцепил вирус и заболел.

🗣️ Ancelotti: “Jude Bellingham was not at the best level tonight, but same for the entire team. He got cramps after 60 minutes so I had to sub him off.”