Бетис на выезде разгромил Виторию Гимараеш и вышел в четвертьфинал ЛК
Седрик Бакамбу оформил дубль, Антони и Иско записали по голу и ассисту
Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.
Испанский «Бетис» на выезде разгромил португальскую «Виторию Гимараеш» со счетом 4:0.
Героем первого тайма стал Седрик Бакамбу, который оформил дубль. После перерыва Антони и Иско также записали на свой счет по голу и ассисту.
После ничьей 2:2 в первой игре Бетис выиграл противостояние по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал, где сыграет с польской Ягеллонией.
⚽️ Лига конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 13 марта, Гимараеш (Португалия)
Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 (первый матч – 2:2)
Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80
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