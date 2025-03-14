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Лига конференций
Витория Гимараеш
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 0 : 4
Бетис Проходит дальше
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Лига конференций
14 марта 2025, 00:47 | Обновлено 14 марта 2025, 01:09
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Бетис на выезде разгромил Виторию Гимараеш и вышел в четвертьфинал ЛК

Седрик Бакамбу оформил дубль, Антони и Иско записали по голу и ассисту

14 марта 2025, 00:47 | Обновлено 14 марта 2025, 01:09
35
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Бетис на выезде разгромил Виторию Гимараеш и вышел в четвертьфинал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Седрик Бакамбу (слева)

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Испанский «Бетис» на выезде разгромил португальскую «Виторию Гимараеш» со счетом 4:0.

Героем первого тайма стал Седрик Бакамбу, который оформил дубль. После перерыва Антони и Иско также записали на свой счет по голу и ассисту.

После ничьей 2:2 в первой игре Бетис выиграл противостояние по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал, где сыграет с польской Ягеллонией.

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 13 марта, Гимараеш (Португалия)

Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 (первый матч – 2:2)

Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80

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Лига конференций Бетис Витория Гимараеш Седрик Бакамбу Антони (Матеус дос Сантос) Иско
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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