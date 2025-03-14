Бетис на выезде разгромил Виторию Гимараеш и вышел в четвертьфинал ЛК

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Испанский «Бетис» на выезде разгромил португальскую «Виторию Гимараеш» со счетом 4:0.

Героем первого тайма стал Седрик Бакамбу, который оформил дубль. После перерыва Антони и Иско также записали на свой счет по голу и ассисту.

После ничьей 2:2 в первой игре Бетис выиграл противостояние по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал, где сыграет с польской Ягеллонией.

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 13 марта, Гимараеш (Португалия)

Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 (первый матч – 2:2)

Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80