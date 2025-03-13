Витория Гимараеш

13 марта на «Эштадиу Афонсу Энрикеш» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Витория Гимараэш» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Витория Гимараэш

Команда имеет негласный, но довольно четкий статус в португальском футболе - представителя второго эшелона. Сил на борьбу за титулы в Примейре тут нет, но, финишируя постоянно достаточно высоко (зачастую 5-м), в еврокубки клуб пробивается стабильно. Сейчас, кстати, есть риск утратить пару позиций, пока конкуренция достаточно плотная.

Немало сил, конечно же, отбирает участие в Лиге конференций. Там стартовали еще в июле, со встречи против Флорианы. За спиной уже три раунда квалификации и удачное выступление в основном раунде. Только с Астаной и Фиорентиной теряли очки, и то не проигрывая, а играя вничью. Так что не удивительно, что первый раунд плей-офф португальцы пропустили, и только с 1/8 финала вернулись в спор за титул.

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Бетис

Клуб при нынешнем наставнике, Мануэле Пеллегрини, стал в Испании определенным аналогом для своего нынешнего соперника. Да, не получается повторять пик, с победой в кубке в сочетании с 5-м местом в Примере. Но из года в год набирается достаточно очков, чтобы снова получить пропуск в еврокубки. Сейчас тоже пытаются футболисты закрепиться на шестой позиции.

В Лиге конференций испанцы не особенно спешили оправдывать статус одного из фаворитов тем, что получалось на поле. Но они смогли и Кривбасс в квалификации легко пройти, дважды его обыграв, и в основном раунде взяли три победы и 10 очков. Да и в феврале плей-офф открыли разгромом 3:0 Гента на выезде - после такого бельгийцам благодушно позволили хлопнуть дверью минимальной победой. С португальцами дважды выходили в счете вперед - но очень быстро позволяли сравнивать.

Статистика личных встреч

В 2013-м году, тоже в Лиге Европы, но в групповом раунде, испанцы выиграли оба поединка со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают фаворитом гостей. Но португальцы свой настрой на успех показали в Севилье, и дома тоже настроены на победу - тут ждем обе забьют(коэффициент - 1,78).