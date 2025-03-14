Витория – Бетис – 0:4. Гол и ассист Антони. Видео голов и обзор матча
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13 декабря в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались португальская «Витория Гимараеш» и испанский «Бетис».
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Ответный матч закончился разгромной победой «Бетиса» – 4:0 с дублем Седрика Бакамбу, голом и ассистом Иско и голом и ассистом Антони.
В четвертьфинале испанский клуб встретится с польской «Ягеллонией».
Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта
Витория (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2].
Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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