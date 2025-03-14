Витория – Бетис – 0:4. Гол и ассист Антони. Видео голов и обзор матча

13 декабря в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались португальская «Витория Гимараеш» и испанский «Бетис».

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Ответный матч закончился разгромной победой «Бетиса» – 4:0 с дублем Седрика Бакамбу, голом и ассистом Иско и голом и ассистом Антони.

В четвертьфинале испанский клуб встретится с польской «Ягеллонией».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Витория (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2].

Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80

Видео голов и обзор матча