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Лига конференций
Витория Гимараеш
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 0 : 4
Бетис Проходит дальше
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Лига конференций
14 марта 2025, 13:09 | Обновлено 14 марта 2025, 13:10
62
0

Витория – Бетис – 0:4. Гол и ассист Антони. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Лиги конференций

14 марта 2025, 13:09 | Обновлено 14 марта 2025, 13:10
62
0
Витория – Бетис – 0:4. Гол и ассист Антони. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

13 декабря в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались португальская «Витория Гимараеш» и испанский «Бетис».

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Ответный матч закончился разгромной победой «Бетиса» – 4:0 с дублем Седрика Бакамбу, голом и ассистом Иско и голом и ассистом Антони.

В четвертьфинале испанский клуб встретится с польской «Ягеллонией».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Витория (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2].

Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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Бетис Витория Гимараеш Лига конференций видео голов и обзор Седрик Бакамбу Иско Антони (Матеус дос Сантос)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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