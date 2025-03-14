ФОТО. Дочь легенды Динамо поразила всех роскошной фигурой. Это топ

Кристина Шацких, которую связывают с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко, снова привлекла внимание.

Ее новые фото — это сочетание эстетики, соблазна и уверенности.

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Черный «total look» подчеркивает ее фигуру, которая впечатляет. Фолловеры были в восторге от увиденного и засыпали девушку комплиментами:

«Шикарная», «Очень-очень красивая», «Боже мой, какая ты красоточка» и так далее.

Оценила красоту девушки даже жена Александра Зинченко – Влада Зинченко, которая также пришла в комментарии.