ФОТО. Дочь легенды Динамо поразила всех роскошной фигурой. Это топ
Невероятная красавица
Кристина Шацких, которую связывают с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко, снова привлекла внимание.
Ее новые фото — это сочетание эстетики, соблазна и уверенности.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Черный «total look» подчеркивает ее фигуру, которая впечатляет. Фолловеры были в восторге от увиденного и засыпали девушку комплиментами:
«Шикарная», «Очень-очень красивая», «Боже мой, какая ты красоточка» и так далее.
Оценила красоту девушки даже жена Александра Зинченко – Влада Зинченко, которая также пришла в комментарии.
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