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14 марта 2025, 00:25 | Обновлено 14 марта 2025, 00:28
455
0

ФОТО. Дочь легенды Динамо поразила всех роскошной фигурой. Это топ

Невероятная красавица

14 марта 2025, 00:25 | Обновлено 14 марта 2025, 00:28
455
0
ФОТО. Дочь легенды Динамо поразила всех роскошной фигурой. Это топ
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких, которую связывают с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко, снова привлекла внимание.

Ее новые фото — это сочетание эстетики, соблазна и уверенности.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Черный «total look» подчеркивает ее фигуру, которая впечатляет. Фолловеры были в восторге от увиденного и засыпали девушку комплиментами:

«Шикарная», «Очень-очень красивая», «Боже мой, какая ты красоточка» и так далее.

Оценила красоту девушки даже жена Александра Зинченко – Влада Зинченко, которая также пришла в комментарии.

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фото Динамо Киев lifestyle Максим Шацких Николай Шапаренко девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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