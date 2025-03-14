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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 3 : 1
Панатинаикос
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Италия
14 марта 2025, 00:39 | Обновлено 14 марта 2025, 00:58
48
1

Додо против Тете. Фиорентина взяла реванш у Панатинакоса в 1/8 финала ЛЕ

Отличились Роландо Мандрагора, Альберт Гудмундссон и Мойзе Кин

14 марта 2025, 00:39 | Обновлено 14 марта 2025, 00:58
48
1
Додо против Тете. Фиорентина взяла реванш у Панатинакоса в 1/8 финала ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

«Фиорентина» одержала победу над «Панатинаикосом» со счетом 3:1. Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

В составе итальянской команды отличились Роландо Мандрагора, Альберт Гудмундссон и Мойзе Кин.

Единственный гол для гостей с пенальти забил Фотис Иоаннидис. В конце матча «Панатинаикос» остался вдесятером после удаления Филипа Младеновича.

У хозяев сыграл бразилец Додо, экс-игрок Шахтера (до замены на 90+4 мин), а у гостей 87 минут на поле провел Тете, также бывший футболист команды горняков.

После поражения в первой встрече (2:3) «Фиорентина» взяла реванш (3:1) и выиграла противостояние по сумме двух матчей (5:4) и вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет словенский клуб «Целе».

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 13 марта, Флоренция (Италия)

Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 – Иоаннидис, 81

Удаление: Младенович, 90+3 (Панатинаикос)

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Лига конференций Фиорентина Панатинаикос Роландо Мандрагора Мойзе Кин Альберт Гудмундссон Фотис Иоаннидис Филип Младенович удаление (красная карточка) Тете Додо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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