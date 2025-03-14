Додо против Тете. Фиорентина взяла реванш у Панатинакоса в 1/8 финала ЛЕ
Отличились Роландо Мандрагора, Альберт Гудмундссон и Мойзе Кин
Вечером 13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.
«Фиорентина» одержала победу над «Панатинаикосом» со счетом 3:1. Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
В составе итальянской команды отличились Роландо Мандрагора, Альберт Гудмундссон и Мойзе Кин.
Единственный гол для гостей с пенальти забил Фотис Иоаннидис. В конце матча «Панатинаикос» остался вдесятером после удаления Филипа Младеновича.
У хозяев сыграл бразилец Додо, экс-игрок Шахтера (до замены на 90+4 мин), а у гостей 87 минут на поле провел Тете, также бывший футболист команды горняков.
После поражения в первой встрече (2:3) «Фиорентина» взяла реванш (3:1) и выиграла противостояние по сумме двух матчей (5:4) и вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет словенский клуб «Целе».
⚽️ Лига конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 13 марта, Флоренция (Италия)
Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 (первый матч – 2:3)
Голы: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 – Иоаннидис, 81
Удаление: Младенович, 90+3 (Панатинаикос)
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