Додо против Тете. Фиорентина взяла реванш у Панатинакоса в 1/8 финала ЛЕ

Вечером 13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

«Фиорентина» одержала победу над «Панатинаикосом» со счетом 3:1. Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

В составе итальянской команды отличились Роландо Мандрагора, Альберт Гудмундссон и Мойзе Кин.

Единственный гол для гостей с пенальти забил Фотис Иоаннидис. В конце матча «Панатинаикос» остался вдесятером после удаления Филипа Младеновича.

У хозяев сыграл бразилец Додо, экс-игрок Шахтера (до замены на 90+4 мин), а у гостей 87 минут на поле провел Тете, также бывший футболист команды горняков.

После поражения в первой встрече (2:3) «Фиорентина» взяла реванш (3:1) и выиграла противостояние по сумме двух матчей (5:4) и вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет словенский клуб «Целе».

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 13 марта, Флоренция (Италия)

Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 – Иоаннидис, 81

Удаление: Младенович, 90+3 (Панатинаикос)