Деку против трансфера Неймара. Советует Барселоне купить другого бразильца
Каталонцы заинтересовались Габриэлем Мартинелли
Каталонский клуб «Барселона» планирует усилить атаку в летнее трансферное окно 2025 года.
Жоан Лапорта имеет цель вернуть в клуб Неймара, однако спортивный директор «Барселоны» Деку придерживается другого мнения. Деку считает, что Неймара не стоит подписывать из-за его возраста и истории травм и имеет более лучшего, по его мнению, кандидата.
Деку попытается летом убедить руководство «Барсы» подписать бразильского вингера «Арсенала» Габриэля Мартинелли. «Арсенал» рассчитывает получить за бразильца 55 миллионов евро.
Ранее сообщает, что «Арсенал» хочет сохранить Мартинелли.
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