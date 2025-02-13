Арсенал пытается сохранить звездного вингера новым контрактом

Руководство лондонского «Арсенала» готовит новый контракт для бразильского вингера команды Габриэля Мартинелли. Об этом пишет инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, лондонский клуб надеется убедить вингера подписать соглашение, чтобы связать его долгосрочное будущее с командой.

У Мартинелли остается два с половиной года по действующему контракту, по которому он получает 180 000 фунтов в неделю. Переговоры находятся на ранней стадии, но все стороны оптимистично настроены, чтобы достичь договоренности до завершения сезона в АПЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.