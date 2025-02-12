«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного

Ресурс Arsenal Insider посоветовал лондонскому «Арсеналу» обратить внимание на украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного как на потенциальную замену Вильяму Салибу, слухи о котором связывают с мадридским «Реалом».

Из-за неопределенности с контрактом француза и интересом к нему со стороны «сливочных» журналисты определили три альтернативы для игрока «канониров». Кроме Забарного – это Марк Гехи («Кристал Пэлас») и партнер Ильи в центре защиты «Борнмута» Дин Хейсен.

«Забарный является потрясающим вариантом, учитывая его возраст и игру. 22-летний футболист уже является основным игроком в своей команде, отлично вписываясь в их энергичный стиль игры.

Правоногий защитник сборной Украины хорошо вписался бы в команду и продемонстрировал бы свои возможности как прямо сейчас, так и в будущем. Однако, учитывая, что по его контракту осталось четыре года, «Арсеналу» может быть непросто его подписать», – говорится в материале Arsenal Insider.

Ранее Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в «Борнмуте».