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Англия
12 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 12 февраля 2025, 10:18
2596
1

«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного

Илью связывают с Арсеналом

12 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 12 февраля 2025, 10:18
2596
1
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Ресурс Arsenal Insider посоветовал лондонскому «Арсеналу» обратить внимание на украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного как на потенциальную замену Вильяму Салибу, слухи о котором связывают с мадридским «Реалом».

Из-за неопределенности с контрактом француза и интересом к нему со стороны «сливочных» журналисты определили три альтернативы для игрока «канониров». Кроме Забарного – это Марк Гехи («Кристал Пэлас») и партнер Ильи в центре защиты «Борнмута» Дин Хейсен.

«Забарный является потрясающим вариантом, учитывая его возраст и игру. 22-летний футболист уже является основным игроком в своей команде, отлично вписываясь в их энергичный стиль игры.

Правоногий защитник сборной Украины хорошо вписался бы в команду и продемонстрировал бы свои возможности как прямо сейчас, так и в будущем. Однако, учитывая, что по его контракту осталось четыре года, «Арсеналу» может быть непросто его подписать», – говорится в материале Arsenal Insider.

Ранее Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в «Борнмуте».

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Илья Забарный Арсенал Лондон Борнмут трансферы трансферы АПЛ Вильям Салиба Марк Гехи Дин Хейсен Кристал Пэлас
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Цілком можливо, що влітку Забарний змінить клуб. Борнмут і так зможе добре заробити на трансфері, навіть якщо ніхто не активує клаусулу
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