Тоттенхэм одолел АЗ Алкмаар и прошел в 1/4 финала Лиги Европы
Голами в составе победителей отличились Джеймс Мэддисон и Вильсон Одобер
В четверг, 14 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» Алкамар.
Встречу принимал Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
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Первый матч завершился победой нидерландского коллектива со счетом 1:0.
Английский коллектив добыл победу со счетом 3:1 благодаря дулю Вильсона Одобера и голу Джеймса Мэддисона. В составе нидерландского коллектива голом отличился Коопмейнерс.
В 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Айнтрахтом».
Лига Европы. 1/8 финала
Тоттенхэм – АЗ Аклмаар – 3:1
Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 – Коопмейнерс, 63
Фото матча:
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