Тоттенхэм одолел АЗ Алкмаар и прошел в 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 14 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» Алкамар.

Встречу принимал Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

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Первый матч завершился победой нидерландского коллектива со счетом 1:0.

Английский коллектив добыл победу со счетом 3:1 благодаря дулю Вильсона Одобера и голу Джеймса Мэддисона. В составе нидерландского коллектива голом отличился Коопмейнерс.

В 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Айнтрахтом».

Лига Европы. 1/8 финала

Тоттенхэм – АЗ Аклмаар – 3:1

Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 – Коопмейнерс, 63

Фото матча: