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Лига Европы
Проходит дальше Тоттенхэм
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 1
АЗ Алкмаар
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Лига Европы
14 марта 2025, 00:13 | Обновлено 14 марта 2025, 00:14
47
0

Тоттенхэм одолел АЗ Алкмаар и прошел в 1/4 финала Лиги Европы

Голами в составе победителей отличились Джеймс Мэддисон и Вильсон Одобер

14 марта 2025, 00:13 | Обновлено 14 марта 2025, 00:14
47
0
Тоттенхэм одолел АЗ Алкмаар и прошел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 14 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» Алкамар.

Встречу принимал Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился победой нидерландского коллектива со счетом 1:0.

Английский коллектив добыл победу со счетом 3:1 благодаря дулю Вильсона Одобера и голу Джеймса Мэддисона. В составе нидерландского коллектива голом отличился Коопмейнерс.

В 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Айнтрахтом».

Лига Европы. 1/8 финала

Тоттенхэм – АЗ Аклмаар – 3:1

Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 – Коопмейнерс, 63

Фото матча:

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Тоттенхэм АЗ Алкмаар Лига Европы Джеймс Мэддисон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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