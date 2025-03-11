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Лига Европы
Тоттенхэм
13.03.2025 22:00 - : -
АЗ Алкмаар
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Лига Европы
11 марта 2025, 09:51 |
32
0

Тоттенхэм – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

11 марта 2025, 09:51 |
32
0
Тоттенхэм – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Первый матч закончился победой «АЗ» со счетом 1:0.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» в турнирной таблице Лиги Европы финишировал на четвертом месте. В восьми матчах команда набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). В целом сезон для «Тоттенхэма» складывается не совсем удачно. В турнирной таблице АПЛ команда идет на 13 позиции. В предыдущем туре чемпионата Англии команда принимала «Борнмут». Встреча закончилась результативной ничьей 2:2.

АЗ Алкмаар

В основном этапе Лиги Европы «АЗ» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Команда заняла в турнирной таблице 19 место. В 1/16 финала «АЗ» встретился с «Галатасараем». Матч на своем поле нидерландский клуб выиграл со счетом 4:1. В ответном поединке «АЗ» сыграл вничью 2:2 и прошел в следующий раунд турнира. В чемпионате Нидерландов «АЗ» идет на шестом месте. В матче предыдущего тура, который прошел 2 марта, «АЗ» на выезде проиграл «Херенвену» (1:3).

Личные встречи

Команды дважды встречались в этом розыгрыше Лиги Европы. Оба поединка «АЗ» выиграл со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» – «АЗ»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «АЗ» забивает в среднем по 1,82 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» составляет 1,89 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Порро, Данзо, Ромеро, Сарр, Бентанкур, Биссума, Одобер, Соланке, Джонсон.
  • «АЗ»: Овусу-Одуро, Кассиус, Гоес, Пенетра, Вульф, Класи, Купмайнерс, Поку, Мийнанс, Лахдо, Поку.

Прогноз

Команды могут сыграть результативно. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,8.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
13 марта 2025 -
22:00
АЗ Алкмаар
Забьют обе команды 1,8 Сделать ставку
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Тоттенхэм АЗ Алкмаар Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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