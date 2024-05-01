Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Матч завершился боевой ничьей – 2:2
30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2.
За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, записавший на свой счет два сейва. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 6.6 баллов.
Героем матча стал полузащитник «Реала» Тони Кроос, который оформил одну результативную передачу и получил от WhoScored самый высокий балл в матче – 7.9.
Оценки матча Бавария – Реал от WhoScored
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