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Лига чемпионов
01 мая 2024, 00:36 | Обновлено 01 мая 2024, 01:30
2769
0

Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Матч завершился боевой ничьей – 2:2

01 мая 2024, 00:36 | Обновлено 01 мая 2024, 01:30
2769
0
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2.

За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, записавший на свой счет два сейва. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 6.6 баллов.

Героем матча стал полузащитник «Реала» Тони Кроос, который оформил одну результативную передачу и получил от WhoScored самый высокий балл в матче – 7.9.

Оценки матча Бавария – Реал от WhoScored

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WhoScored лучший игрок оценки Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов Тони Кроос
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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