Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2.

За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, записавший на свой счет два сейва. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 6.6 баллов.

Героем матча стал полузащитник «Реала» Тони Кроос, который оформил одну результативную передачу и получил от WhoScored самый высокий балл в матче – 7.9.

Оценки матча Бавария – Реал от WhoScored