Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

  • 16.04.2021 10:08
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Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 апреля, состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.

Первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Тихиро Мурамацу. Встреча пройдет в Черноморске 16 на грунтовых кортах Elite Tennis Club. Начало матча в 11:00.

Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Япония.

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Источник — Sport.ua

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