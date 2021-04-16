Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 16 апреля, состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.
Первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Тихиро Мурамацу. Встреча пройдет в Черноморске 16 на грунтовых кортах Elite Tennis Club. Начало матча в 11:00.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Япония.
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Источник — Sport.ua
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