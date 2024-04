Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде

20-я ракетка мира из США Мэдисон Киз вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале престижных соревнований в столице Испании американка в трех сетах переиграла Онс Жабер (Тунис, WTA 9) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) [18] – Онс Жабер (Тунис) [8] – 0:6, 7:5, 6:1

Мэдисон проигрывала 0:6, 0:2, но сумела перевернуть ход игры.

Это была третья встреча девушек. Киз впервые выиграла очный поединок.

В полуфинале тысячника в Мадриде Мэдисон сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своем четвертьфинальном матче выиграла у Беатрис Хаддад Майи.

Киз на своем пути к полуфиналу, помимо Жабер, одолела Ирину Бегу, Людмилу Самсонову и Коко Гофф.

Для Мэдисон это будет шестой полуфинал на уровне турниров WTA 1000 и первый с Цинциннати 2022.

ULTIMATE COMEBACK ✅@Madison_Keys comes back from a set down to defeat the No.8 seed Jabeur 0-6, 7-5, 6-1 and is into the semifinals!#MMOPEN pic.twitter.com/B4WGUQORf6