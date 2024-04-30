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WTA
30 апреля 2024, 22:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:47
682
0

Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде

Мэдисон Киз выиграла у Онс Жабер в четвертьфинале тысячника в столице Испании

30 апреля 2024, 22:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:47
682
0
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

20-я ракетка мира из США Мэдисон Киз вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале престижных соревнований в столице Испании американка в трех сетах переиграла Онс Жабер (Тунис, WTA 9) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) [18] – Онс Жабер (Тунис) [8] – 0:6, 7:5, 6:1

Мэдисон проигрывала 0:6, 0:2, но сумела перевернуть ход игры.

Это была третья встреча девушек. Киз впервые выиграла очный поединок.

В полуфинале тысячника в Мадриде Мэдисон сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своем четвертьфинальном матче выиграла у Беатрис Хаддад Майи.

Киз на своем пути к полуфиналу, помимо Жабер, одолела Ирину Бегу, Людмилу Самсонову и Коко Гофф.

Для Мэдисон это будет шестой полуфинал на уровне турниров WTA 1000 и первый с Цинциннати 2022.

По теме:
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Мэдисон Киз Онс Жабер WTA Мадрид Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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