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WTA
30 апреля 2024, 16:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:06
493
0

Свёнтек проиграла сет, но уверенно пробилась в полуфинал в Мадриде

Беатрис Хаддад Майя не смогла остановить фаворитку

30 апреля 2024, 16:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:06
493
0
Свёнтек проиграла сет, но уверенно пробилась в полуфинал в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек добыла еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала полька переиграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№14 WTA).

Мадрид. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 6:0, 6:2

Это была 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 3-й матч. В прошлом году Свёнтек дошла до финала. В текущем розыгрыше она впервые проиграла сет.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№20 WTA) или Онс Жабер (№9 WTA).

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WTA Мадрид Беатрис Хаддад Майя Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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