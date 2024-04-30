Свёнтек проиграла сет, но уверенно пробилась в полуфинал в Мадриде
Беатрис Хаддад Майя не смогла остановить фаворитку
Первая ракетка мира Ига Свёнтек добыла еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/4 финала полька переиграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№14 WTA).
Мадрид. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 6:0, 6:2
Это была 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 3-й матч. В прошлом году Свёнтек дошла до финала. В текущем розыгрыше она впервые проиграла сет.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№20 WTA) или Онс Жабер (№9 WTA).
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