Свёнтек проиграла сет, но уверенно пробилась в полуфинал в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек добыла еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала полька переиграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№14 WTA).

Мадрид. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 6:0, 6:2

Это была 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 3-й матч. В прошлом году Свёнтек дошла до финала. В текущем розыгрыше она впервые проиграла сет.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№20 WTA) или Онс Жабер (№9 WTA).