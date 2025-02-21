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  4. Ига СВЕНТЕК: «Уже пару лет эти турниры может выиграть кто угодно»
WTA
21 февраля 2025, 06:09 |
166
0

Ига СВЕНТЕК: «Уже пару лет эти турниры может выиграть кто угодно»

Польская теннисистка была прямолинейной после поражения Мирре Андреевой в Дубае

21 февраля 2025, 06:09 |
166
0
Ига СВЕНТЕК: «Уже пару лет эти турниры может выиграть кто угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение Мирре Андреевой в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае:

«Я не удивлена. Это определенно вопрос календаря. Мы не сможем играть на высоком уровне столько лет, выступая на турнирах каждую неделю.

Уже не так, как было некоторое время назад, когда игроков, не входящих в первую двадцатку, легко побеждали. Теперь любой может выиграть эти турниры. Так продолжается уже несколько лет. Календарь не помогает. Мы постоянно перемещаемся между континентами. Мы меняем покрытия и мячи. Это нелегко.

У меня был такой же настрой, как и каждый год. Но подготовка, конечно, была другой. Раньше я рано проигрывала в Австралии, поэтому у меня было время что-то изменить. В этом году этого не было. Честно говоря, я обычно не такая прямолинейная, но я бы списала этот результат на отсутствие практики, потому что у меня не было времени.

Я недовольна результатами. Мне кажется, что я выступила недостаточно хорошо. Мне нужно немного поговорить с командой и немного по-другому спланировать следующие недели, потому что у меня не было достаточно времени на тренировки перед этими турнирами».

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Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Ига Свёнтек Мирра Андреева WTA Дубай
Даниил Агарков Источник: Sportskeeda
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