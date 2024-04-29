ВИДЕО. Обидчица Ястремской Гофф неожиданно вылетела из турнира в Мадриде

Американская теннисистка и 3-я ракетка мира Коко Гофф завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала Гофф в трех сетах неожиданно уступила своей соотечественнице Мэдисон Киз (WTA 20) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Коко Гофф (США) [3] – Мэдисон Киз (США) [18] – 6:7 (4:7), 6:4, 4:6

Это была 5-я встреча соперниц. Киз выиграла 3-й очный поединок.

Отметим, что в 1/16 финала престижных соревнований в столице Испании Коко выбила украинку Даяну Ястремскую.

В четвертьфинале турнира Киз сыграет против 8-й сеяной Онс Жабер.

Видеообзор матча Коко Гофф – Мэдисон Киз