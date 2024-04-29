ВИДЕО. Обидчица Ястремской Гофф неожиданно вылетела из турнира в Мадриде
Коко в трех сетах уступила Мэдисон Киз в 1/8 финала соревнований в столице Испании
Американская теннисистка и 3-я ракетка мира Коко Гофф завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В 1/8 финала Гофф в трех сетах неожиданно уступила своей соотечественнице Мэдисон Киз (WTA 20) за 2 часа и 31 минуту.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Коко Гофф (США) [3] – Мэдисон Киз (США) [18] – 6:7 (4:7), 6:4, 4:6
Это была 5-я встреча соперниц. Киз выиграла 3-й очный поединок.
Отметим, что в 1/16 финала престижных соревнований в столице Испании Коко выбила украинку Даяну Ястремскую.
В четвертьфинале турнира Киз сыграет против 8-й сеяной Онс Жабер.
Видеообзор матча Коко Гофф – Мэдисон Киз
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По-друге, чому "несподівано"? Кіз не настільки слабша за Гофф, щоб не бути в змозі в неї виграти.