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  4. ВИДЕО. Обидчица Ястремской Гофф неожиданно вылетела из турнира в Мадриде
WTA
29 апреля 2024, 20:43 | Обновлено 29 апреля 2024, 21:35
1005
2

ВИДЕО. Обидчица Ястремской Гофф неожиданно вылетела из турнира в Мадриде

Коко в трех сетах уступила Мэдисон Киз в 1/8 финала соревнований в столице Испании

29 апреля 2024, 20:43 | Обновлено 29 апреля 2024, 21:35
1005
2
ВИДЕО. Обидчица Ястремской Гофф неожиданно вылетела из турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка и 3-я ракетка мира Коко Гофф завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала Гофф в трех сетах неожиданно уступила своей соотечественнице Мэдисон Киз (WTA 20) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Коко Гофф (США) [3] – Мэдисон Киз (США) [18] – 6:7 (4:7), 6:4, 4:6

Это была 5-я встреча соперниц. Киз выиграла 3-й очный поединок.

Отметим, что в 1/16 финала престижных соревнований в столице Испании Коко выбила украинку Даяну Ястремскую.

В четвертьфинале турнира Киз сыграет против 8-й сеяной Онс Жабер.

Видеообзор матча Коко Гофф – Мэдисон Киз

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Ой, лишенько! По-перше, чому Гофф "вилетіли" у множині? Вона що, російський цар "ми, Микола другий"? Чи "пані наказали"?😀
По-друге, чому "несподівано"? Кіз не настільки слабша за Гофф, щоб не бути в змозі в неї виграти.
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+1
Анна Савоськіна
А у чому несподіванка, вона, що настільки непереможна??? Звичайна гравчиня .... 
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0
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