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WTA
27 апреля 2024, 22:26 | Обновлено 27 апреля 2024, 22:34
1611
8

Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде

Даяна почти сумела камбэкнуть в первой партии после 0:5, но сил не хватило

27 апреля 2024, 22:26 | Обновлено 27 апреля 2024, 22:34
1611
8
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 3-го раунда украинка уступила топовой американке Коко Гофф (№3 WTA).

Мадрид. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – 4:6, 1:6

В первой партии украинка горела 0:5, но сумела возродить интригу.

Это была 1-я встреча теннисисток. В следующем раунде Гофф сразится с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA).

Отметим, что Ястремская была последней украинкой в одиночном разряде в Мадриде. В первом круге выбыла Леся Цуренко, во втором: Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Вчера Ястремская и Калинина завершили борьбу в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

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WTA Мадрид Даяна Ястремская Коко Гофф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 8
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Vlad Holl
Неймовірно тупа. 24 роки , ні розуму , і нічого . Був талант , але профукала його.  Немає навіть що обговорювати .
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+4
C.Пеклов
молодець Дая,робила що могла,но трохи зір підводить,можливо лінзи треба і тоді виграє у всіх.
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+3
Vlad Holl
Після АО з 12 матчів 4 виграші - просто не везе , а вірніше повна лузерша .
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+1
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елена
Треба психолог чи психіатр -дуже шкода!
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+1
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Антонів Юра
Як колись тренер її  на початку кар'єри Світоліної , вона ше має 40 шлемів в майбутньому ше виграє)картора ,гарне життя в соціальній мережах нічого спільного до спорту
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0
vvm2068
Нахєра ви тролите Ястремську, баба грає, як може, ну не повезло їй по життю, немає в неї нормального тренера 
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0
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