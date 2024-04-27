Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 3-го раунда украинка уступила топовой американке Коко Гофф (№3 WTA).

Мадрид. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – 4:6, 1:6

В первой партии украинка горела 0:5, но сумела возродить интригу.

Это была 1-я встреча теннисисток. В следующем раунде Гофф сразится с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA).

Отметим, что Ястремская была последней украинкой в одиночном разряде в Мадриде. В первом круге выбыла Леся Цуренко, во втором: Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Вчера Ястремская и Калинина завершили борьбу в парном разряде.