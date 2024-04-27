Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Даяна почти сумела камбэкнуть в первой партии после 0:5, но сил не хватило
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче 3-го раунда украинка уступила топовой американке Коко Гофф (№3 WTA).
Мадрид. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – 4:6, 1:6
В первой партии украинка горела 0:5, но сумела возродить интригу.
Это была 1-я встреча теннисисток. В следующем раунде Гофф сразится с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA).
Отметим, что Ястремская была последней украинкой в одиночном разряде в Мадриде. В первом круге выбыла Леся Цуренко, во втором: Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Вчера Ястремская и Калинина завершили борьбу в парном разряде.
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