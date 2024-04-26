Калинина и Ястремская разгромно проиграли в паре на супертурнире в Мадриде

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1-м раунде престижных соревнований в столице Испании украинки без шансов проиграли тандему Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай) в двух сетах.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай) – 2:6, 3:6

В 1/8 финала британско-китайский дуэт сыграет с победительницами встречи Се Шувэй / Элизе Мертенс [1] – Эйжа Мухаммад / Альдила Сутджиади.

Ангелина и Даяна во второй раз выступили в одной паре. В марте украинки дошли до полуфинала тысячника в Майами.

26 апреля Калинина вылетела из одиночного разряда Мадрида, уступив в 1/32 финала Кэролайн Доулхайд. Ястремская успешно преодолела 2-й раунд, с камбеком выиграв у Эмилианы Аранго, и далее встретится с 3-й ракеткой мира Коко Гофф.