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WTA
26 апреля 2024, 20:25 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:33
969
0

Калинина и Ястремская разгромно проиграли в паре на супертурнире в Мадриде

Украинки в двух сетах уступили тандему Хезер Уотсон / Сюй Ифань в 1/16 финала

26 апреля 2024, 20:25 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:33
969
0
Калинина и Ястремская разгромно проиграли в паре на супертурнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1-м раунде престижных соревнований в столице Испании украинки без шансов проиграли тандему Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай) в двух сетах.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай) – 2:6, 3:6

В 1/8 финала британско-китайский дуэт сыграет с победительницами встречи Се Шувэй / Элизе Мертенс [1] – Эйжа Мухаммад / Альдила Сутджиади.

Ангелина и Даяна во второй раз выступили в одной паре. В марте украинки дошли до полуфинала тысячника в Майами.

26 апреля Калинина вылетела из одиночного разряда Мадрида, уступив в 1/32 финала Кэролайн Доулхайд. Ястремская успешно преодолела 2-й раунд, с камбеком выиграв у Эмилианы Аранго, и далее встретится с 3-й ракеткой мира Коко Гофф.

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Хезер Уотсон Сюй Ифань Ангелина Калинина Даяна Ястремская WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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