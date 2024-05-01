ГАКМАН: «Когда Динамо добавило, у Вереса не нашлось контраргументов»

В перенесенном поединке 5-го тура УПЛ «Верес» в гостях уступил «Динамо» со счетом 0:3.

Защитник «Вереса» Василий Гакман эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему ровенчане только в первом тайме оказывали киевлянам упорное сопротивление.

«Считаю, что счет не по игре, «Верес» не заслуживал разгрома. Мы хорошо действовали до перерыва, и нельзя сказать, что необязательный пропущенный мяч в раздевалку выбил команду из колеи. Скорее, у нас просто не нашлось весомых контраргументов, когда в начале второго тайма хозяева прибавили в агрессии.

Жаль, что если бы мы реализовали свои голевые моменты, то все могло сложиться иначе. Остается надеяться, что это разгромное поражение не отразится на боевитости ровенской команды и на финише сезона «Верес» преодолеет все препятствия».

«Верес» занимает 14-е место в чемпионате УПЛ, имея в активе 20 очков. «Динамо» идет на 2-й позиции (60) позади «Шахтера» (64).