Марта КОСТЮК: «Условия не настолько просты, как может казаться»

Теннисистка сборной Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Юки Найто в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

– На самом деле условия не настолько просты, как может казаться. Со стороны может казаться, что все не так уж и плохо. Просто достаточно сильный ветер, и неравный мягкий корт, очень медленный. Нужно было приспосабливаться.

В принципе, я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла. Во-вторых, я доиграла активно, это была моя основная задача. Я боролась, старалась не расстраиваться. И на самом деле получила удовольствие, поэтому все хорошо.

– Как считаешь, можно уже сказать, что ты в суперформе после того, как переболела коронавирусом?

– Есть несколько аспектов, над которыми нужно поработать, но в целом, думаю, я на правильном пути. Это основное. И посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Сейчас я далека еще от того, как я могу играть, в какой форме могу быть.

– Насколько морально тебе сегодня помогали болельщики?

– Очень помогали. На самом деле мы очень долго играли без болельщиков. И даже когда они были, у меня не было возможности играть на больших трибунах. Поэтому такая поддержка, особенно когда все за тебя болеют, это намного больше заряжает и такие соревнования возвращают любовь к спорту, потому что без болельщиков очень сложно играть. Нет такого драйва.