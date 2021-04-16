Марта КОСТЮК: «Условия не настолько просты, как может казаться»

Украинская теннисистка – об условиях в Черноморске

  • 16.04.2021 15:00
  • 570 просмотров
  • 2 комментария
Марта КОСТЮК: «Условия не настолько просты, как может казаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Теннисистка сборной Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Юки Найто в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

– На самом деле условия не настолько просты, как может казаться. Со стороны может казаться, что все не так уж и плохо. Просто достаточно сильный ветер, и неравный мягкий корт, очень медленный. Нужно было приспосабливаться.

В принципе, я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла. Во-вторых, я доиграла активно, это была моя основная задача. Я боролась, старалась не расстраиваться. И на самом деле получила удовольствие, поэтому все хорошо.

– Как считаешь, можно уже сказать, что ты в суперформе после того, как переболела коронавирусом?
– Есть несколько аспектов, над которыми нужно поработать, но в целом, думаю, я на правильном пути. Это основное. И посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Сейчас я далека еще от того, как я могу играть, в какой форме могу быть.

– Насколько морально тебе сегодня помогали болельщики?
– Очень помогали. На самом деле мы очень долго играли без болельщиков. И даже когда они были, у меня не было возможности играть на больших трибунах. Поэтому такая поддержка, особенно когда все за тебя болеют, это намного больше заряжает и такие соревнования возвращают любовь к спорту, потому что без болельщиков очень сложно играть. Нет такого драйва.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 16:18
    0
    Хоча я бучу, що там сидять якісь блатні. То про яких вболювальників мова то?
    youtube.com/watch?v=WB9_qY37HSE
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 16:17
    0
    Цікаво, спочатку казали, що вболювальників не пустять. Тепер пів трибуни було. Організатоори якісь клоуни. Я б сходив би
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 16:18
    0
    Хоча я бучу, що там сидять якісь блатні. То про яких вболювальників мова то?
    youtube.com/watch?v=WB9_qY37HSE
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 16:17
    0
    Цікаво, спочатку казали, що вболювальників не пустять. Тепер пів трибуни було. Організатоори якісь клоуни. Я б сходив би
    Ссылка
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