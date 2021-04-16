Марта КОСТЮК: «Условия не настолько просты, как может казаться»

Теннисистка сборной Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Юки Найто в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.
– На самом деле условия не настолько просты, как может казаться. Со стороны может казаться, что все не так уж и плохо. Просто достаточно сильный ветер, и неравный мягкий корт, очень медленный. Нужно было приспосабливаться.
В принципе, я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла. Во-вторых, я доиграла активно, это была моя основная задача. Я боролась, старалась не расстраиваться. И на самом деле получила удовольствие, поэтому все хорошо.
– Как считаешь, можно уже сказать, что ты в суперформе после того, как переболела коронавирусом?
– Есть несколько аспектов, над которыми нужно поработать, но в целом, думаю, я на правильном пути. Это основное. И посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Сейчас я далека еще от того, как я могу играть, в какой форме могу быть.
– Насколько морально тебе сегодня помогали болельщики?
– Очень помогали. На самом деле мы очень долго играли без болельщиков. И даже когда они были, у меня не было возможности играть на больших трибунах. Поэтому такая поддержка, особенно когда все за тебя болеют, это намного больше заряжает и такие соревнования возвращают любовь к спорту, потому что без болельщиков очень сложно играть. Нет такого драйва.
Источник — Sport.ua
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youtube.com/watch?v=WB9_qY37HSE
youtube.com/watch?v=WB9_qY37HSE
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