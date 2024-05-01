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Черноморец
01.05.2024 13:00 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 15:01 | Обновлено 01 мая 2024, 15:27
1215
20

Феерия новичка. Шахтер в Киеве эффектно разобрался с Черноморцем

Марлон Гомес оформил сразу три гола в первом матче в стартовом составе за донецкий клуб

01 мая 2024, 15:01 | Обновлено 01 мая 2024, 15:27
1215
20
Феерия новичка. Шахтер в Киеве эффектно разобрался с Черноморцем
ФК Шахтер Донецк

Приближается развязка чемпионской гонки украинской Премьер-лиги. И чтобы финишная прямая для всех их участников была максимально прозрачной, посреди отчетной недели донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» должны были в один день достать свои последние козыри – провести матчи, которые должны были быть сыграны еще осенью, но в итоге были перенесены из-за участия команд в еврокубках.

Для «горняков» то время в конце октября вообще вспоминать не хочется, потому что только ушел Патрик ван-Леувен, а вместо него еще не успели назначить Марино Пушича, а тут тебе и в Кубке Украины надо играть, и в Лиге чемпионов УЕФА ехать в гости к каталонской «Барселоне». Очевидно, что путешествие в Одессу на матч против местного «Черноморца» осталась как-то в стороне. Но спустя более полугода эта игра таки состоялась. Однако уже не на родном для команды Романа Григорчука стадионе, а на «Левом берегу» в Киеве, потому что так обеим командам просто было более удобно из чисто логистических соображений.

Возможно, это именно отсутствие длительных путешествий между городами так сказалось на качестве футбола, потому что в первом тайме на поле команды устроили чуть ли не шоу. «Шахтер» прогнозируемо играл роль первой скрипки, но «Черноморец» не имел желания закрываться.
Ну и что, что команда Григорчука пропустила быстрый гол по итогам подачи с разыгранного на левом фланге углового от Судакова на Марлона? Одесситы сразу пошли и нашли момент у чужих ворот, а голом отметился Бадибанга с прострела Авагимяна, который немножко подцепил Ермаков.

Но дальше уже такой равнозначности до перерыва в игре не было. «Горняки» доминировали и это все, что надо было знать о характере противостояния. Очень уверенная игра от команды Пушича, которую дополнительно подпитал дубль от того же Марлона, который уже на 16 минуте добил перед вратарской отраженный Варакутой дальний удар Судакова. Без ошибки вратаря, наверное, здесь не обошлось, но и опорная зона и центр защиты «моряков» мог значительно лучше отработать.

А вот с третьим голом Марлона незадолго до перерыва уже не было никаких вопросов. О таком говорят только: «Попал да и попал». Да еще и как попал! Судаков тогда направил между игроками в стенке удар со штрафного с левого фланга, но мяч ударился в ближний каркас ворот, после чего отскок полетел в полукруг перед чужими владениями, где бразилец слета запустил его в правую девятку. Эффектно, как и в целом игра «Шахтера» в первом тайме.

Во второй половине нас ожидал достаточно прогнозируемый сценарий. Григорчук старался не отдавать игру до последнего, но имеющиеся у него ресурсы не слишком подходят для выполнения столь сложных задач. Вот и получилось в итоге так, что «Черноморец» даже держал мяч на чужой половине определенное время и делал это довольно уверенно, но потом без моментов отошел назад и под ротацию соперников команда просто посыпалась.

Но без столь жестких последствий, как в первом тайме. Здесь одесситам надо поблагодарить плохую реализацию от игроков «Шахтера», потому что с теми моментами, которые имели гости, можно было рассчитывать гораздо на большее, чем гол в исполнении Шведа. Марьяну и двух минут с момента появления на поле не понадобилось для этого, тогда как Траоре отдал очередной ассист с замены, что также надо отмечать. Лассина мог потом забивать и сам и не один раз, а, по меньшей мере, дважды, но постоянно что-то ему мешало это сделать. Видимо, отсутствие необходимости добивать соперников посреди недели.

Уже в эти выходные донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец» снова сыграют между собой на этой же арене, но уже в рамках второго круга.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Черноморец» – «Шахтер» – 1:4

Голы: Бадибанга, 12 – Марлон, 3, 16, 41, Швед, 65

Предупреждения: Васильев, 40, Шпорн, 52 – Бондарь, 78, Матвиенко, 88

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Салюк (Иеде, 75), Васильев, Путря (Альваренга, 78) – Брагару, Шпорн, Авагимян (Кузык, 66) – Штогрин (Гучек, 46), Бойчук (Зе, 65), Бадибанга.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив (Назарина, 81) – Кевин (Эгиналду, 64), Судаков, Марлон (Степаненко, 63), Зубков (Швед, 64) – Сикан (Траоре, 64).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 5 (1) – 23 (10)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 1 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 20
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maks_krot
Браво команда на классе спокойно!!! Всех болельщиков Шахтёра с победой! Очередное чемпионство всё ближе!!Удачи и успехов Шахтёра в оставшихся матчах. Ну и добавить конечно, Кевин и Марлон это очень классные талантливые игроки!!!
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+3
Lesovij7
Умеет шахтер легионеров покупать, уйдут судаков Марлон его достойно заменит 
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+2
New Zealander
В Шахтарі знову ростуть нові зірки як гриби після дощу. Браво Марлон. І Судаков сьогодні теж сподобався. За ЛЧ цього року я набагато більше спокійніший. Сильніший склад маємо вже. Є сподівання що без валідолу буде більшість ігор проходити
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+1
serhiy
Дебільна АКакулька скільки тобі казати -тупе ти чмо болотяне-ти в мене єдиний дебіл що заблокований і я не читаю що ти пишеш . А ти бамбаський тупий вболівальник пишеш і пишеш )))
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0
OtsoCity
Ахметов знову все купив (гомеса)
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0
serhiy
Сєпарська бамбасятина обурюється ))) Так так то ваш рідний клич яким ви прикликали рашку в гості а потім роздвинули ноги і пустили далі в Україну. Бамбас порожняк нє гоніт .
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-1
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u6464u
Гарна гра , гарний результат , легіонери добавляють, хотілось щоб Сікан хет -трик зробив , але не сьогодні на жаль .
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-1
OtsoCity
Шахтар ви найкращі!
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-1
Bulba_sumkin
С победой, лучший клуб Украины) Не сбавляйте темп, вперёд к очередному чемпионству)))
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-1
Лига конференций без динамо
Чемпион и лидер чемпионата победил на изи, а дырявые опущенцы будут опять кукарекать прыгая на бутылке на втором месте,жопанюхи позорные 
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-2
ViAn
А чи грав би сьогодні Марлон Гомес в Одесі? Скоро дізнаємось, бо ж скоро гра у Дніпро.
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-3
Kovalchuk
Продырявленная пивная баночка ты уже сколько сегодня клиентов обслужил
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-3
Ron Noiill
РінаХовська клоунада шаХрая. Якби ще ігри шаХрая ПДР Іванов судив 
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-4
serhiy
Гооойда !!!
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-4
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